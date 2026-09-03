Xiaomi gebruikt zijn eerste IFA-optreden om meer te tonen dan telefoons. Het merk neemt slimme keukenapparaten, Mijia-producten en de Xiaomi SU7 mee naar Berlijn. Vooral de Europese komst van zijn elektrische auto’s in 2027 maakt de presentatie interessant.

Xiaomi staat van 4 tot en met 8 september voor het eerst op IFA in Berlijn en pakt meteen groot uit. De stand beslaat meer dan 3300 vierkante meter en bevat ruim 380 producten. Daarmee wil het bedrijf laten zien dat het niet meer alleen om smartphones draait, maar om een ecosysteem waarin telefoon, woning en zelfs auto's met elkaar verbonden zijn.

Xiaomi SU7: 2027 staat nu op de planning

Voor Europese kopers is Xiaomi Auto het opvallendste onderdeel van de presentatie. Xiaomi zegt dat zijn autodivisie in 2027 naar Europa komt, met Duitsland als eerste genoemde markt. Dat betekent dus niet dat de auto’s meteen in Nederland of België te koop zijn. Lokale prijzen, uitvoeringen en dealerplannen ontbreken helaas nog.

Op de IFA-stand toont Xiaomi onder meer de nieuwe generatie van de Xiaomi SU7, de SU7 Ultra en de Xiaomi Vision Gran Turismo. Die laatste is ontwikkeld voor de game Gran Turismo en vooral bedoeld als visitekaartje. De SU7 Ultra moet juist laten zien dat Xiaomi de stap naar snelle elektrische sedans serieus neemt: het model reed in april 2025 een officiële Nürburgring-ronde in de klasse Electric Executive Car.

Foto: Xiaomi

Xiaomi slimme keuken draait om Mijia en HyperOS

Xiaomi koppelt de autoplannen aan Mijia, het smarthome-merk dat nu op grotere schaal naar Europa komt. Mijia telt wereldwijd meer dan 2000 producten in ruim 130 productcategorieën. Daaronder vallen ook keukenapparaten, airco’s, verlichting en andere producten die je via de Xiaomi Home-app kunt bedienen. Mocht je in de markt zijn voor een 'connected' keuken: we schreven al eerder over allerlei slimme keukenapparatuur.

De verbindende laag is Xiaomi HyperOS. Het systeem moet ervoor zorgen dat apparaten reageren op context, zoals tijdstip, locatie en weer. Rijd je naar huis, dan kan de woning alvast de verlichting of airco aanpassen. In de keuken kan dat betekenen dat apparaten niet meer los van elkaar werken, maar onderdeel worden van een routine rond koken, bewaren of schoonmaken.

Foto: Xiaomi

IFA 2026 laat zien hoe Xiaomi zijn ecosysteem wil verkopen

De IFA-presentatie is vooral een proeftuin voor het bedrijf. Xiaomi wil in Europa bekendstaan als aanbieder van telefoons, elektrische auto’s én smarthome-producten die onder één dak vallen. Dat klinkt aantrekkelijk, maar het succes hangt af van praktische zaken: welke Mijia-producten komen echt naar Nederland, hoelang krijgen ze updates en hoe 'open' blijft het systeem voor apparaten van andere merken?

Best belangrijke vragen, want slimme apparaten zijn pas écht slim als ze lang blijven werken en de fabrikant duidelijk en transparant is over over updates en app-ondersteuning. Eerder bleek al dat fabrikanten op dat punt niet altijd duidelijk zijn bij slimme apparaten in huis. Voor Xiaomi wordt dat in Europa minstens zo belangrijk als het aantal producten op de beursvloer.

Foto: Xiaomi

Wat betekent Xiaomi Auto Europa voor Nederlandse kopers?

Nederlandse automobilisten hoeven de Xiaomi SU7 zoals gezegd nog niet in de showroom te verwachten. De Europese introductie begint volgens de huidige planning in 2027 en Duitsland wordt als eerste genoemd. Pas daarna wordt duidelijk of Xiaomi kiest voor eigen winkels, dealers of een online verkoopmodel. Ook homologatie, garantie, service en laadintegratie bepalen of de stap naar Nederland snel volgt.

In het kort Xiaomi Auto moet in 2027 naar Europa komen, met Duitsland als eerste genoemde markt. Op IFA 2026 toont Xiaomi ruim 380 producten op een stand van meer dan 3300 vierkante meter. De Europese uitbreiding van Mijia moet slimme keukenapparaten, woningproducten en Xiaomi HyperOS dichter bij Europese gebruikers brengen.