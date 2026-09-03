Tijdens IFA 2026 heeft Anker laten weten dat de producten onder deze naam én Soundcore en Eufy voortaan nadrukkelijker onder één Anker-merk worden gebracht. Daarnaast komen er ook producten bij in compleet nieuwe categorieën. Denk aan hoortoestellen, een lokale AI-hub voor je slimme huis en zelfs een printer waarmee je thuis kleding kunt bedrukken.

Een van de meest verrassende aankondigingen is de Anker RIC Hearing Aids. Daarmee stapt het bedrijf voor het eerst in de markt voor hoortoestellen.

Het gaat om zogenaamde Receiver-in-Canal-hoortoestellen voor volwassenen. Anker gebruikt vier microfoons en een eigen Thus AI-chip om spraak te onderscheiden van achtergrondgeluid. Het gehoorprofiel kan vanuit huis worden ingesteld: via een online hoortest wordt bepaald welke versterking nodig is, waarna de instellingen via de Anker-app kunnen worden aangepast. Desgewenst kan ook een deskundige dat op afstand doen.

Een prijs en verschijningsdatum ontbreken voorlopig. Toch is juist deze introductie interessant, omdat Anker hiermee een markt betreedt die behoorlijk ver afstaat van de opladers, hoofdtelefoons en beveiligingscamera's waarmee het groot is geworden.

Slaaptracking zonder ring of smartwatch

Gezondheid komt op meer plekken terug. Begin 2027 wil Anker bijvoorbeeld de soundcore Sleep X10 Pro uitbrengen. Dit apparaat meet je slaap zonder dat je iets hoeft te dragen. Daarvoor gebruikt het een uitschuifbare 60GHz-radarsensor. Die moet onder meer slaapfasen, ademhaling, hartslag en lichaamsbewegingen kunnen registreren. De resultaten verschijnen de volgende ochtend in de Anker-app.

De Sleep X10 Pro is tegelijkertijd een soort slimme bedlamp en luidspreker. Licht en geluid kunnen worden aangepast aan de gemeten slaapgegevens. Zo gebruikt Anker onder meer binaurale geluiden tijdens verschillende slaapfasen en kan warm licht 's morgens een zonsopkomst nabootsen. Wie de slaapmeting niet nodig heeft, kan voor de goedkopere Sleep X10 zonder radarsensor kiezen. Een prijs is nog niet bekend.

Daarnaast verschijnen in oktober de soundcore Sleep Earbuds 4. Deze slaap-oordopjes combineren actieve ruisonderdrukking met een systeem dat snurkgeluiden probeert te herkennen en maskeren. De oplaadcase kan belangrijke geluiden, zoals een brandalarm, detecteren en vervolgens automatisch de transparantiemodus inschakelen. Ze kosten 249,99 euro.

MindBase: lokale AI-brein van slim huis

Voor het slimme huis introduceert Anker MindBase. Dit is een centrale AI-hub die apparaten met elkaar moet verbinden, maar waarbij gegevens zo veel mogelijk lokaal worden verwerkt en opgeslagen. Via EasyOmni Link kunnen zowel apparaten van Anker zelf als Matter-producten van andere fabrikanten worden gekoppeld. Voor automatisering gebruikt Anker verschillende gespecialiseerde AI-agents. Opvallend is ook de opslagcapaciteit: MindBase kan volgens het bedrijf tot 48 TB aan lokale opslag bevatten.

Het eerste concrete product wordt de MindBase Security Kit. Die combineert de hub onder meer met de nieuwe TrackLight Cam S1, een automatisch draaiende 4K-beveiligingscamera met verlichting, en de Video Doorbell S4 met een beeldhoek van 180 graden. Met twee radarsensoren moet het systeem onbekende personen kunnen detecteren, terwijl bekenden volgens Anker tot dertig meter afstand kunnen worden herkend. Bestaande opnames van de Eufy HomeBase S380 kunnen naar MindBase worden overgezet. Prijzen en een exacte introductiedatum volgen later.

Vooral de nadruk op lokale verwerking is interessant. Veel slimme camera's en AI-functies zijn sterk afhankelijk van de cloud. Anker probeert met MindBase juist van opslag en lokale AI een belangrijk verkoopargument te maken.

Robotmaaier zonder draad én zonder bakens

Ook in de tuin wordt het assortiment groter. De opvallendste nieuwe robotmaaier is de Eufy S2 Max, die Anker volledig zelf heeft ontwikkeld. De maaier heeft geen begrenzingskabel of RTK-baken nodig om zijn positie te bepalen. Hij brengt zelfstandig de omgeving in kaart en gebruikt daarvoor camera's, sensoren en AI. Uitschuifbare maaiarmen moeten ervoor zorgen dat ook de randen van het gazon worden meegenomen.

Dankzij vierwielaandrijving kan de S2 Max volgens Anker hellingen tot 38 graden nemen. Het systeem kan bovendien terreinen tot 15.000 vierkante meter in kaart brengen en maaien. Daarmee mikt deze uitvoering duidelijk niet alleen op een doorsnee achtertuin. De S2 Max moet in het voorjaar van 2027 verschijnen; een prijs is nog niet bekend.

Er komt ook een goedkopere E15 Gen2 van 1.399 euro. Die kan maximaal 1.000 vierkante meter maaien en kan samenwerken met compatibele Eufy-camera's. Detecteert zo'n beveiligingscamera bijvoorbeeld een persoon of dier in de tuin, dan kan de robotmaaier automatisch worden gepauzeerd.

Nieuwe HydroJet-robot dweilt met continu schoon water

Op kortere termijn komt de Eufy HydroJet E35 beschikbaar. Deze robotstofzuiger levert volgens Anker maximaal 35.000 pascal zuigkracht, maar vooral het dweilsysteem valt op.

In plaats van twee ronde dweilpads gebruikt de E35 een continu draaiende dweilrol. Tijdens het schoonmaken krijgt die steeds schoon water aangevoerd, terwijl vuil tegelijkertijd van de rol wordt gehaald. Daarmee wil Anker voorkomen dat een vieze dweil telkens opnieuw over de vloer wordt gehaald.

Na afloop wast het basisstation de dweilrol met heet water, leegt het de stofbak en vult het reinigingsmiddel bij. De robot kan obstakels en drempels tot 30 millimeter hoog passeren.

De Eufy HydroJet E35 is vanaf 4 september exclusief verkrijgbaar bij Coolblue voor 999 euro. Vanaf 21 september daalt de prijs tijdelijk naar 899 euro.

Zelf T-shirts en andere stoffen bedrukken

De merkwaardigste nieuwkomer is misschien wel de EufyMake Fabric Printer. Anker stapt hiermee in een productcategorie waar je het bedrijf waarschijnlijk niet direct zou verwachten.

Het apparaat combineert Direct-to-Garment- en Direct-to-Film-printen. Daardoor kun je rechtstreeks kleding bedrukken, maar ook transfers maken voor verschillende materialen. Een ingebouwde hittepers van 160 graden zorgt ervoor dat je daarvoor geen apart apparaat hoeft te kopen.

De printer werkt met zes kleurkanalen, waaronder twee voor witte inkt. Bij DTG-printen belooft Anker Pantone-gecertificeerde kleurweergave. In DTF-modus zijn daarnaast meer dan tien speciale effecten mogelijk, waaronder glitter- en zogenaamde puff-prints die een reliëfeffect geven.

Volgens Anker bedragen de inktkosten ongeveer 30 cent per afdruk. De EufyMake Fabric Printer staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027; een verkoopprijs is nog niet genoemd.

Ook nieuwe powerbanks en hoofdtelefoons

Daarnaast komt Anker met een hele reeks wat traditionelere producten. Zo verschijnt halverwege september de MagGo Power Bank 2 Pro van 119,99 euro. Deze magnetische Qi2.2-powerbank kan een telefoon draadloos met maximaal 25 watt opladen en gebruikt een ingebouwde ventilator om de temperatuur rond 36 graden te houden. Via usb-c is maximaal 45 watt beschikbaar.

Ook nieuw zijn onder meer de open soundcore AeroClip 2 van 179,99 euro, de over-ear Space 2 Pro met AI-gestuurde ruisonderdrukking voor 199,99 euro en diverse nieuwe usb-c-opladers en hubs.