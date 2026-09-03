Samsung heeft tijdens IFA 2026 twee nieuwe wasmachines uit de Bespoke AI-serie laten zien. Het gaat om een model voor 10 kilo wasgoed met energielabel A-70%, en een model dat tot 13 kilo wasgoed aankan terwijl het toestel toch de gangbare inbouwdiepte van 600 millimeter behoudt.

Het model met energielabel A-70% moet tot 70 procent minder energie verbruiken dan de minimumeisen voor de Europese energieklasse A. Samsung bouwt daarmee voort op eerdere modellen: tijdens IFA 2024 kwam het bedrijf met een A-55%-machine, vorig jaar volgde een A-65%-uitvoering. Bij het nieuwe model gaat de lagere energiebehoefte gepaard met een grotere capaciteit, die stijgt van 9 naar 10 kilo. Volgens Samsung is dat resultaat van aanpassingen aan onder meer de motor, het thermisch beheer en het wasprogramma.

Hyoung Min Park, vicepresident en hoofd van het Customer Experience Team binnen de Digital Appliances-tak van Samsung, zegt over de ontwikkeling: “Bij Samsung willen we uit dat frame dat energiezuinigheid, capaciteit en gebruiksgemak niet in één machine verenigd zouden kunnen worden. Tijdens de IFA 2026 laten we zien hoe innovatie kan helpen om energie te besparen, meer wasgoed te verwerken en wassen slimmer en gemakkelijker te maken.”

13 kilo wasgoed in zelfde formaat wasmachine

Het tweede model biedt plek voor 13 kilo wasgoed, zonder dat de wasmachine buiten de standaardmaten van 600 millimeter diepte groeit. Dat is te danken aan Samsungs SpaceMax-technologie, waarbij de wanden van de trommel dunner zijn gemaakt zodat er binnenin meer ruimte overblijft. Daardoor is er plek voor bijvoorbeeld dekbedden en ander volumineus wasgoed, zonder dat de machine meer ruimte inneemt in bijkeuken, badkamer of op zolder.

Het toestel heeft een zogeheten monobody-behuizing, waarbij de buitenkant uit één geheel bestaat. De bediening verloopt via een touchscreen dat in de wasmiddellade is verwerkt. Daarmee zijn de wasprogramma's en verbonden functies via de SmartThings-app te bedienen.

Deur opent automatisch na wasbeurt

Beide machines hebben de functie Auto Open Door. Na afloop van een wasprogramma gaat de deur automatisch iets open, zodat vocht uit de trommel kan verdampen. Dat moet voorkomen dat er vocht en geurtjes achterblijven in de machine.