Robotmaaiers doen inmiddels prima werk op het gazon zelf, maar de rand langs paden, borders en muurtjes moest je vaak nog met een trimmer bijwerken. Navimow, onderdeel van Segway, probeert daar met de nieuwe H5 Pro verandering in te brengen. Het toestel is uitgerust met een uitschuifbare arm die tot vlak langs de rand maait, en combineert dat met een navigatiesysteem dat op meerdere technieken tegelijk leunt en een cameraysteem dat onder meer egels moet herkennen.

Het belangrijkste nieuwe onderdeel heet EdgeMaestro, een robotarm die tot 7,7 centimeter naar buiten kan schuiven. Daarmee moet de maaier tot vlak tegen de rand kunnen maaien, zonder dat er nog met de hand hoeft te worden bijgewerkt. De arm is zwevend opgehangen en beweegt in meerdere richtingen, zodat hij hoogteverschillen opvangt en terugveert als hij een obstakel raakt. Zo blijft de maaischijf contact houden met de grond. Een los onderdeel, dat Navimow de ‘Rake module’ noemt, trekt het gras aan de rand naar het mes toe, en twee geleidewieltjes moeten ervoor zorgen dat de arm soepel langs de rand beweegt.

Om ongelukken te voorkomen zit er een beschermkap op die opspattend gras beperkt, en heeft de maaier valdetectie om kantelen bij het randmaaien te voorkomen. Omdat dezelfde maaischijf zowel de rand als de rest van het gazon maait, zou de afwerking overal gelijk moeten zijn. Volgens Navimow ligt het geluidsniveau vanaf 58 decibel, wat betekent dat de maaier ook vroeg of laat aan de slag kan zonder dat buren daar veel last van hebben. Een algoritme genaamd EdgeSense 2.0 moet de maaier daarnaast laten schakelen tussen harde randen, zachte borders en onregelmatige vormen.

Sturen op elk soort terrein

De H5 Pro heeft vierwielaandrijving, door Navimow Xero-Turn AWD genoemd, en zou hellingen tot 80 procent (zo'n 38,6 graden) aankunnen. Vier wielnaafmotoren verdelen de aandrijfkracht, en een vering aan de achterwielen moet grip houden op oneffen ondergrond, waardoor de maaier obstakels tot 6 centimeter hoog kan nemen. De maaier kan zowel op de plek draaien als, net als een auto, in een boog sturen, wat sporen en schade aan het gras moet beperken.

Voor de navigatie zet Navimow verschillende technieken tegelijk in: lidar, camerabeeld en een vorm van real-time GPS-correctie (NRTK). Het systeem schakelt zelf tussen deze technieken, afhankelijk van wat op dat moment het beste werkt in de omgeving.

Camera's moeten egels herkennen