Black & Decker brengt met de Falcon BSV520BL2P-QW een draadloze steelstofzuiger uit die specifiek gericht is op stof, pollen en andere fijne deeltjes die je meestal niet ziet. maar zich wel door het hele huis verspreiden. De Dalcon heeft een filtersysteem dat bedoeld is om fijnstof beter uit de lucht te houden.

Vooral als er huisdieren rondlopen of als iemand in huis gevoelig is voor allergenen, maakt het nogal uit hoe goed een stofzuiger die deeltjes ook echt opvangt. De Falcon werkt met een filtersysteem dat in zes stappen stof en andere fijne deeltjes uit de luchtstroom haalt voordat de lucht weer naar buiten gaat. Daardoor zou er tijdens het stofzuigen minder fijnstof in de kamer terechtkomen dan bij een stofzuiger zonder dit soort filtering.

Eén zuiger voor meerdere klussen

De stofzuiger is met wat extra opzetstukken op meerdere manieren te gebruiken: op de vloer, op de trap, voor meubels en op plekken die je met een gewone stofzuiger lastig bereikt. Voor dierenhaar zit er een borstel op die moet voorkomen dat haren zich om de borstelrol wikkelen, waardoor je die minder vaak hoeft schoon te maken. Ook zit er ledverlichting op de zuigmond, zodat je stof en vuil op donkere plekken, zoals onder de bank, beter ziet.

Foto: Black & Decker

Zelfde accu als ander gereedschap