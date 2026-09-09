Vooral als er huisdieren rondlopen of als iemand in huis gevoelig is voor allergenen, maakt het nogal uit hoe goed een stofzuiger die deeltjes ook echt opvangt. De Falcon werkt met een filtersysteem dat in zes stappen stof en andere fijne deeltjes uit de luchtstroom haalt voordat de lucht weer naar buiten gaat. Daardoor zou er tijdens het stofzuigen minder fijnstof in de kamer terechtkomen dan bij een stofzuiger zonder dit soort filtering.
Eén zuiger voor meerdere klussen
De stofzuiger is met wat extra opzetstukken op meerdere manieren te gebruiken: op de vloer, op de trap, voor meubels en op plekken die je met een gewone stofzuiger lastig bereikt. Voor dierenhaar zit er een borstel op die moet voorkomen dat haren zich om de borstelrol wikkelen, waardoor je die minder vaak hoeft schoon te maken. Ook zit er ledverlichting op de zuigmond, zodat je stof en vuil op donkere plekken, zoals onder de bank, beter ziet.
Zelfde accu als ander gereedschap
De Falcon draait op een accu uit het 18V Powerconnect-systeem van Black & Decker. Die accu is uitwisselbaar met andere 18V-gereedschappen van het merk voor klussen in en om het huis, zoals boormachines of tuingereedschap. Handig als je al ander gereedschap van dit systeem hebt, want dan hoef je niet voor elk apparaat een aparte accu aan te schaffen of op te laden. De Black & Decker Falcon BSV520BL2P-QW heeft een adviesprijs van 370 euro.