Roborock brengt een nieuwe robotstofzuiger uit: de Qrevo Edge 2. Het model richt zich specifiek op een van de bekendste zwakke plekken van robotstofzuigers: het schoonmaken langs randen, plinten en in hoeken. Dat zou dit apparaat volgens Roborock zonder problemen moeten aanpakken.

Daarvoor heeft Roborock de FlexiArm-zijborstel ontwikkeld, een uitschuifbare borstel die verder reikt dan bij conventionele modellen. Gecombineerd met een speciaal dweilsysteem voor randreiniging — de FlexiArm Edge Mopping — pakt de Qrevo Edge 2 ook moeilijk bereikbare plekken mee. Het apparaat is bovendien slechts 7,98 centimeter hoog en heeft een intrekbare navigatiesensor, wat het makkelijker maakt om onder lage meubels te komen.

Geen vastlopers

De zuigkracht bedraagt 25.000 Pa. Een dual anti-tangle-systeem, bestaande uit de DuoDivide-hoofdborstel en de FlexiArm-zijborstel, moet voorkomen dat haren vastlopen. Hierdoor is het apparaat erg geschikt voor huishoudens met huisdieren of mensen met lang haar. De robot herkent obstakels via Reactive AI en past zijn route en aanpak automatisch aan op de situatie, zoals tapijt, meubels of tijdelijk geblokkeerde ruimtes. Via de app zijn schoonmaakschema's in te stellen; SmartPlan 3.0 en spraakbediening maken de bediening verder intuïtief.

Het bijgeleverde dockingstation wast de dweilen met warm water, droogt ze met warme lucht en vult het waterreservoir automatisch bij.

Net als bij de eerder aangekondigde Qrevo S Pro geldt ook hier dat de robot zelf in alle varianten identiek is; alleen de meegeleverde accessoires verschillen per bundel.

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