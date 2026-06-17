EA Sports FC 26 wordt morgen op Xbox Game Pass geplaatst. Daarnaast kunnen Nintendo Switch 2- en Switch-eigenaren met een Switch Online-abonnement de game een week lang gratis uitproberen. Dankzij een recente update voor het spel kun je daardoor zelf virtueel deelnemen aan het wereldkampioenschap voetbal.

Het WK is sinds afgelopen donderdag in volle gang. Elke avond en nacht worden er meerdere wedstrijden uitgezonden tussen allerlei landenteams. Ook Nederland mocht afgelopen weekend zijn eerste pot spelen en behaalde met 2-2 gelijkspel tegen Japan. Aanstaande zaterdagavond mogen ze weer, ditmaal tegen Zweden.

Beleef het WK zelf in EA Sports FC 26

Mocht je het nou interessanter vinden om zelf mee te doen aan het WK dan er naar te kijken, maar heb je nooit die professionele voetbalcarrière bereikt, dan is er nog EA Sports FC 26. Voor deze vorig jaar uitgekomen voetbalgame is onlangs namelijk een update uitgekomen waardoor je het WK zelf kunt spelen met een team naar keuze.

Daarbij moet wel gezegd worden dat het officieel niet het WK heet in de game, omdat uitgever Electronic Arts niet de licentie van Fifa heeft afgenomen. In plaats daarvan heet het 'The World's Game'. Maar buiten die naam kun je alsnog iets wat lijkt op een WK ervaren, want je kunt een internationaal toernooi met 48 landenteams organiseren, inclusief groepswedstrijden en de knock-out-fase. Er zitten 53 internationale voetbalteams in de game, waaronder natuurlijk Oranje.

EA Sports FC 26 op Xbox Game Pass

Microsoft heeft gisteren de nieuwe toevoegingen voor Xbox Game Pass bekendgemaakt. Het gaat om diverse spellen die de komende dagen en weken op de service zullen verschijnen. Zoals altijd geldt: mensen met een Game Pass-abonnement kunnen deze games - afhankelijk van welke 'tier' ze afnemen - spelen tot ze weer van de dienst worden afgehaald. EA Sports FC 26 is er dus één van, maar hieronder zie je het volledige overzicht.

Junkster (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Nu speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Nu speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass Call of Duty: Vanguard (console, pc en cloud) – Nu speelbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

(console, pc en cloud) – Nu speelbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass EA Sports FC 26 (console, pc en cloud) – Vanaf morgen speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(console, pc en cloud) – Vanaf morgen speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass Abyssus (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 25 juni speelbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

(Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 25 juni speelbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass RV There Yet? (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 30 juni speelbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

(Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 30 juni speelbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (console, pc en cloud) – Vanaf 2 juli ook speelbaar via Game Pass Premium, stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass

(console, pc en cloud) – Vanaf 2 juli ook speelbaar via Game Pass Premium, stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass Winds of Arcana: Ruination (console, pc, handheld en cloud) – Vanaf 6 juli speelbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

De volgende games worden op 30 juni van Xbox Game Pass verwijderd:

Mecha Break (console, pc en cloud)

Payday 2 (console)

Rise of the Tomb Raider (console, pc en cloud)

Tomb Raider (console, pc en cloud)

Slay the Spire (console, pc en cloud)

Ultimate Chicken Horse (console, pc en cloud)

Volcano Princess (console, pc en cloud)

Unpacking (console, pc en cloud)

Test EA Sports FC 26 gratis op Switch 2 en Switch

Ook op Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch kan het virtuele WK via EA Sports FC 26 ervaren worden. Natuurlijk door de game simpelweg te kopen, maar als je daar niet op zit te wachten is er nog een andere manier.

Mensen die lid zijn van Nintendo Switch Online, kunnen op hun Switch- of Switch 2-console vanaf morgen de game namelijk volledig downloaden en spelen. Dit kan tot 24 juni, dus dan heb je mooi een week de tijd om The World's Game in EA Sports FC 26 te ervaren en een paar toernooien te spelen. Zo bepaal je zelf wie als winnaar uit de bus komt van dit WK.