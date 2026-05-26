Er valt deze week weer een boel te streamen en of je nu zin hebt in superheldenactie, comedy of animatie: er is voor ieder wat wils! Wij hebben de beste tips van het nieuwe aanbod voor je op een rij gezet, zodat jij precies weet wat je deze week niet mag missen.

Rick and Morty (seizoen 9) | HBO Max | 25 mei

Het negende seizoen van de met Emmy’s bekroonde Adult Swim animatieserie Rick and Morty is nu te zien op HBO Max. De serie volgt de ontevreden, alcoholistische superwetenschapper Rick Sanchez, zijn nerveuze kleinzoon Morty en de rest van de disfunctionele familie Smith terwijl zij bizarre, interdimensionale avonturen beleven. Dit seizoen zit weer voor kleurrijke, surrealistische gebeurtenissen. Zo keert het pretpark Boob World terug, slaan de woonkamermeubels op hol en bezoeken Rick en Morty een buitenaards zomerkamp voor probleemjongeren.

Spider-Noir (seizoen 1) | Amazon Prime Video | 27 mei

Nicolas Cage vertolkte al eerder de rol van Spider-Noir in Spider-Man: Into the Spider-Verse, maar dat was alleen met zijn stem. Nu speelt hij het personage in volle live-action-glorie in zijn eigen serie. Spider-Noir speelt zich af in New York City in de jaren dertig en volgt Ben Reilly, die zich als de gemaskerde burgerwacht The Spider door de onderwereld van de stad beweegt. Hij krijgt te maken met een flink aantal tegenstanders, waaronder maffiabaas Silvermane (Brendan Gleeson) en bekende namen uit de comics zoals Flint Marko (Jack Huston) en Tombstone (Abraham Popoola). Het hele seizoen van Spider Noir is vanaf deze woensdag te bekijken en Amazon laat kijkers kiezen of ze dat in natuurgetrouwe kleur of zwart-wit willen doen.

Bugonia | SkyShowtime | 28 mei

Yorgos Lanthimos (Poor Things, The Lobster) is een regisseur met een behoorlijk vreemde filmografie en de vorig jaar verschenen zwarte comedy Bugonia is daar geen uitzondering op. Bugonia is een Engelse remake van de Zuid-Koreaanse film Save the Green Planet! van Jang Joon-hwan en volgt twee jonge mannen, Teddy (Jesse Plemons) en Don (Aidan Delbis), die Michelle Fuller (Emma Stone) ontvoeren, de invloedrijke CEO van een farmaceutisch bedrijf. Ze verdenken haar ervan een alien te zijn die de wereld wil vernietigen. Bugonia werd genomineerd voor vier Oscars, waaronder die voor beste film en beste actrice voor Stone.

Deli Boys (seizoen 2) | Disney+ | 28 mei

De misdaadcomedy Deli Boys krijgt deze donderdag een tweede seizoen. Na de plotselinge dood van hun stinkend rijke vader, komen de broers Mir (Asif Ali) en Raj (Saagar Shaikh) achter de ware bron van zijn fortuin. Achter zijn bedrijf DarCo gaat namelijk een gigantisch drugsimperium schuil waar zij niks van afwisten. Met de hulp van Lucky (Poorna Jagannathan), een van hun vaders vertrouwelingen, nemen ze DarCo over en proberen ze hun illegale praktijken voor hun vrienden en familie geheim te houden.

Miss You, Love You | HBO Max | 29 mei