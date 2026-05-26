Rick and Morty (seizoen 9) | HBO Max | 25 mei
Het negende seizoen van de met Emmy’s bekroonde Adult Swim animatieserie Rick and Morty is nu te zien op HBO Max. De serie volgt de ontevreden, alcoholistische superwetenschapper Rick Sanchez, zijn nerveuze kleinzoon Morty en de rest van de disfunctionele familie Smith terwijl zij bizarre, interdimensionale avonturen beleven. Dit seizoen zit weer voor kleurrijke, surrealistische gebeurtenissen. Zo keert het pretpark Boob World terug, slaan de woonkamermeubels op hol en bezoeken Rick en Morty een buitenaards zomerkamp voor probleemjongeren.
Spider-Noir (seizoen 1) | Amazon Prime Video | 27 mei
Nicolas Cage vertolkte al eerder de rol van Spider-Noir in Spider-Man: Into the Spider-Verse, maar dat was alleen met zijn stem. Nu speelt hij het personage in volle live-action-glorie in zijn eigen serie. Spider-Noir speelt zich af in New York City in de jaren dertig en volgt Ben Reilly, die zich als de gemaskerde burgerwacht The Spider door de onderwereld van de stad beweegt. Hij krijgt te maken met een flink aantal tegenstanders, waaronder maffiabaas Silvermane (Brendan Gleeson) en bekende namen uit de comics zoals Flint Marko (Jack Huston) en Tombstone (Abraham Popoola). Het hele seizoen van Spider Noir is vanaf deze woensdag te bekijken en Amazon laat kijkers kiezen of ze dat in natuurgetrouwe kleur of zwart-wit willen doen.
Bugonia | SkyShowtime | 28 mei
Yorgos Lanthimos (Poor Things, The Lobster) is een regisseur met een behoorlijk vreemde filmografie en de vorig jaar verschenen zwarte comedy Bugonia is daar geen uitzondering op. Bugonia is een Engelse remake van de Zuid-Koreaanse film Save the Green Planet! van Jang Joon-hwan en volgt twee jonge mannen, Teddy (Jesse Plemons) en Don (Aidan Delbis), die Michelle Fuller (Emma Stone) ontvoeren, de invloedrijke CEO van een farmaceutisch bedrijf. Ze verdenken haar ervan een alien te zijn die de wereld wil vernietigen. Bugonia werd genomineerd voor vier Oscars, waaronder die voor beste film en beste actrice voor Stone.
Deli Boys (seizoen 2) | Disney+ | 28 mei
De misdaadcomedy Deli Boys krijgt deze donderdag een tweede seizoen. Na de plotselinge dood van hun stinkend rijke vader, komen de broers Mir (Asif Ali) en Raj (Saagar Shaikh) achter de ware bron van zijn fortuin. Achter zijn bedrijf DarCo gaat namelijk een gigantisch drugsimperium schuil waar zij niks van afwisten. Met de hulp van Lucky (Poorna Jagannathan), een van hun vaders vertrouwelingen, nemen ze DarCo over en proberen ze hun illegale praktijken voor hun vrienden en familie geheim te houden.
Miss You, Love You | HBO Max | 29 mei
In de film Miss You, Love You kruipt Allison Janney in de huid van hoofdpersoon Diane Patterson. Wanneer haar man overlijdt, vraagt ze haar zoon Tyler om haar te helpen bij het organiseren van zijn uitvaart, maar in plaats van zelf te komen, stuurt hij zijn assistent Jamie (Andrew Rannells). Beide partijen weten niet goed wat ze met de situatie aan moeten, maar wat begint als een ongemakkelijke dynamiek verandert mettertijd in een onwaarschijnlijke vriendschap.