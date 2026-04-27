Sega heeft Sega Universe aangekondigd, een initiatief waarbij klassieke franchises van het bedrijf - waaronder flink wat gameseries die dit jaar hun jubileum vieren - in het zonnetje worden gezet.

Hoewel de precieze output van het initiatief nog niet onthuld is, laat Sega weten dat het "klassieke games die nog altijd geliefd zijn door fans" wil uitlichten, en mensen nieuwe manieren wil geven om er interactie mee te hebben.

Volgens Sega zitten er diverse "jubileumprojecten" aan te komen van franchises die dit jaar grote mijlpalen bereiken, wat zich uit in "nostalgische en tegelijkertijd nieuwe entertainmentcontent". Op de bijbehorende website valt te lezen dat Sega-franchises als Out Run, Street of Rage, Fantasy Zone, Rent a Hero, Nights Into Dreams, Sakura Wars, Guardian Heroes, Dynamite Deka en Segagaga dit jaar hun jubileum vieren.

Nogmaals: het is op moment van schrijven nog niet precies duidelijk hoe Sega het Universe-project precies gaat verrijken met producten. Het zou om nieuwe games kunnen gaan, maar mogelijk ook andere producten. Als voorbeelden worden ook films, muziek en mode genoemd.

Sega zet de laatste jaren sowieso steeds meer in op zijn oudste franchises. Zo kwam vorig jaar de game Shinobi: Art of Vengeance uit en heeft het bedrijf al bevestigd ook aan nieuwe Streets of Rage-, Jet Set Radio-, Crazy Taxi- en Golden Axe-games te werken.