Avalanche Studios, de ontwikkelaar van de Just Cause-reeks, werkt blijkbaar aan een nieuwe openwereldgame.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2026 16:01

Dat valt te leiden uit een vacature van het bedrijf. Daarin wordt gezocht naar een senior technical designer voor een nog "onaangekondigd AAA-project". Daarbij wordt gemeld dat de persoon in kwestie ervaring moet hebben met openwereldsystemen, wat suggereert dat het nog naamloze spel een open spelwereld krijgt.

Het zou natuurlijk kunnen dat het om een nieuw deel in de Just Cause-reeks gaat, aangezien die spellen ook een open wereld hebben. Het is ook mogelijk dat het om een compleet nieuwe IP gaat. Op dit moment is dat niet duidelijk.

Avalanche Studios is zoals gezegd vooral bekend van de Just Cause-games. De Zweedse ontwikkelaar heeft echter ook Rage 2, een vervolg op de shooter van Doom-ontwikkelaar id Software, ontwikkeld. De ontwikkelaar heeft een aantal pittige jaren achter de rug. In ruim een jaar tijd sloot het twee studio's, en de Xbox-game die het voor Microsoft in ontwikkeling had - Contraband - werd geannuleerd.