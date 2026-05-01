Vanaf 14 mei is de early access-versie van het langverwachte Subnautica 2 speelbaar.

Onlangs werd al bekendgemaakt dat deze early access-versie van de game ergens in mei zou verschijnen, maar nu is dus de precieze datum aangekondigd. Er wordt melding gemaakt van een prijs van 29,99 dollar - waarschijnlijk zal de prijs in euro's ongeveer gelijk zijn. Mensen die de early access-versie kopen, hoeven het uiteindelijke spel niet opnieuw aan te schaffen. De game komt naar pc (via Steam en Epic Games Store) en Xbox Series X en S en zal ook op Xbox Game Pass komen te staan.

Er werd ook een nieuwe trailer gedeeld van Subnautica 2, die hieronder te zien valt. Het gaat om een cinematische trailer, zonder daadwerkelijke gameplay. Onlangs werd er echter al gameplay vertoond.

In Subnautica 2 verkennen spelers een nieuwe oceaan. Daar kan men, net als in het origineel, onder andere basissen bouwen en allerlei omgevingen verkennen. Games in de reeks betreffen survivalspellen, waarbij men moet zien te overleven in de zee. De game kan alleen of met z'n vieren in online coöp doorlopen worden.