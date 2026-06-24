Bij de bekendmaking dat de Grand Theft Auto 6-pre-orders precies om middernacht beschikbaar komen aankomende nacht, zijn ook tientallen nieuwe screenshots uitgekomen vqn ve game. Je bekijkt ze allemaal hier.

Vandaag werd aangekondigd dat de reserveringen voor GTA 6 precies om middernacht van start gaan. Daar komt ook een pre-order bonus bij kijken. Daarnaast is het bestaan van een Ultimate Edition met diverse in-game extra's bekendgemaakt.

Rockstar heeft flink wat screenshots meegestuurd waarin alle pre-order bonussen en inhoud van de Ultimate Edition centraal staan. Die nieuwe screenshots van de game zijn allemaal hieronder te bekijken. In de eerste screenshotslider zijn de extra's van The Vintage Vice City Pack te zien die mensen ontvangen wanneer ze de game op tijd reserveren, terwijl de tweede batch screenshots van de Ultimate Edition van de game zijn.

De pre-orders voor GTA 6 beginnen vannacht

Zoals gezegd gaan de pre-orders voor Grand Theft Auto 6 precies om middernacht van start. Bekijk hier ons overzicht waar je de game kunt reserveren. Het spel gaat in de VS in ieder geval 79,99 dollar kosten. De Ultimate Edition van het spel gaat 99,99 dollar kosten. Hoewel een prijs in euro's op moment van schrijven nog niet bekend is, ligt die waarschijnlijk gelijk aan de dollarprijs. Dat zou betekenen dat de standaard editie hier 79,99 euro gaat kosten, en de Ultimate Edition 99,99 euro.

Iedereen die de game - of het nou om de standaard editie of Ultimate Edition gaat - voor 20 november reserveert ontvangt het Vintage Vice City Pack. Dat betreft een verzameling in-game items die "terugblikken op de tijd dat de neonlichten het felst straalden". Lees hier alles over de inhoud van de Ultimate Edition en het Vintage Vice City Pack.

Mensen die de digitale versie van de game reserveren, kunnen GTA 6 al vanaf 12 november 'preloaden', zodat het spel meteen op release op 19 november gespeeld kan worden. De fysieke editie kan ook al vanaf 12 november gekocht en gepreload worden, maar bevat een downloadcode in een doos. De fysieke versie komt zover bekend dus niet op disk beschikbaar.

Grand Theft Auto 6 komt uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.