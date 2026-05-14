Er zijn honderden door AI geschreven boeken verkocht in Nederlandse webwinkels, zonder dat daarbij een vermelding staat dat de boeken door AI gemaakt zijn.

Daar kwam Trouw achter. De boeken komen van het in Zuid-Holland gevestigde 'Andries B.V.'. Daar zijn het afgelopen jaar meer dan tweeduizend met AI gegenereerde boeken door uitgebracht en verkocht via onder andere Bol, Van der Velde en Bruna. Alleen Bol gaf aan dat het om AI-boeken ging, maar de andere winkels niet.

Volgens cijfers van Centraal Boekhuis brengt Andries B.V. zo'n tien boeken per dag uit over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Vaak gaat het om boeken die qua titel beginnen met 'Alles over...'. De boeken zijn dan ook door AI gemaakt. Dat heeft de persoon achter het bedrijf, Andries Herremans, ook aangegeven bij Trouw.