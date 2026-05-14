Daar kwam Trouw achter. De boeken komen van het in Zuid-Holland gevestigde 'Andries B.V.'. Daar zijn het afgelopen jaar meer dan tweeduizend met AI gegenereerde boeken door uitgebracht en verkocht via onder andere Bol, Van der Velde en Bruna. Alleen Bol gaf aan dat het om AI-boeken ging, maar de andere winkels niet.
Volgens cijfers van Centraal Boekhuis brengt Andries B.V. zo'n tien boeken per dag uit over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Vaak gaat het om boeken die qua titel beginnen met 'Alles over...'. De boeken zijn dan ook door AI gemaakt. Dat heeft de persoon achter het bedrijf, Andries Herremans, ook aangegeven bij Trouw.
Trouw meldt dat nadat ze contact hebben opgenomen met de verkooppunten, de meeste webshops wel een AI-vermelding bij de boeken hebben gezet. AI-boeken zijn controversieel, omdat de informatie in deze boeken in feite is gebaseerd op informatie van anderen.