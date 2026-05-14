De Roborock F25 Ace Pro stofzuigt en dweilt tegelijk, reinigt zijn roller automatisch in het dock en belooft met 25.000 Pa zuigkracht ook hardnekkiger vuil aan te pakken. De adviesprijs is 529 euro. We hebben getest of deze nat- en droogreiniger dat bedrag in de praktijk waard is.

Review Roborock F25 Ace Pro – Betrouwbare huishoudhulp 8,5 / 10 Score De Pluspunten Hoge zuigkracht

Jetfoaming-technologie

Moeiteloze bediening

Zelfreinigend basisstation

Plat ontwerp

Slimme sensoren

Huisdiervriendelijk De Minpunten Kan kabels meetrekken

Geen nauwkeurige batterij-indicator

Bereik in hoeken De Roborock F25 Ace Pro is niet goedkoop, maar biedt wel veel gemak. Hij zuigt en dweilt krachtig, houdt het in de Eco-modus tot zestig minuten vol en vraagt weinig onderhoud. De borstel en dweil reinigen zichzelf; alleen de waterbakken moet je af en toe schoonmaken. Daarmee is dit een praktische vloerreiniger voor wie harde vloeren regelmatig wil schoonhouden en gemorst drinken, modder of ander vuil snel wil opruimen, wat hem zijn prijs eigenlijk al meer dan waard maakt.

Categorie Specificatie Prestaties 25.000 Pa zuigkracht, 30 N Neerwaartse druk, 430 RPM Borstelrotatie Schoonmaakmodi Auto, Max, Eco, Sponge Batterij 4.000 mAh Pouch-batterij, tot 60 minuten looptijd (Eco), 4 uur oplaadtijd Watertanks 1.000 ml schoonwatertank, 720 ml vuilwatertank, 100 ml wasmiddelreservoir Technologie Jetfoaming schuimreiniging, DirTect slimme sensor, SlideTech 2.0 rijondersteuning Bouw FlatReac 2.0 (180° platliggend), 12,5 cm profielhoogte, JawScrapers anti-klit systeem Dockingstation Zelfreiniging met warm water (95°C), heteluchtdroging (95°C), sneldrogende modus (5 min) Connectiviteit Bluetooth, wifi, Roborock App, spraakmeldingen, LED-display Afmetingen en gewicht 265 x 250 x 1100 mm (Apparaat), 316 x 353 x 1165 mm (Inclusief dock), 5,0 kilo netto-gewicht

Design & schoonmaakstation

Met de combinatie van geanodiseerd aluminium en hoogwaardig kunststof oogt de Roborock F25 Ace Pro modern en duurzaam. Op het ergonomische handvat zitten de belangrijkste knoppen binnen handbereik, waaronder de aan-uitknop en de knop om van stand te wisselen. Je kunt de Roborock F25 Ace Pro bovendien bijna helemaal platleggen, zodat je ook onder banken en kasten komt. Die moeten dan natuurlijk wel genoeg ruimte aan de onderkant hebben. In dat opzicht lijkt deze Roborock bijvoorbeeld op de eerder geteste Dreame H15 Pro Foamwash.

Het basisstation doet meer dan alleen opladen: het is ook een reinigingsstation. Zodra je de Roborock F25 Ace Pro terugplaatst, spoelt het dock de roller automatisch schoon met water van bijna 100 graden. Dat helpt bacteriën en nare geurtjes tegen te gaan. Daarna droogt een stroom warme lucht de borstel, zodat die niet lang vochtig blijft. Het hele proces duurt geen uren, waardoor de vloerreiniger snel weer klaarstaat voor gebruik (en je ook niet te lang in de herrie zit waarmee het schoonmaken en drogen gepaard gaat).

Veel zuigkracht, slimme dosering

De Roborock F25 Ace Pro heeft een zuigkracht van 25.000 Pa. Dat is behoorlijk veel (al zegt zuigkracht natuurlijk niet alles). De schoonwatertank heeft een inhoud van één liter; de vuilwatertank is met 720 milliliter iets kleiner. In de zuigmond,waar je beide tanks aantreft, zit daarnaast een apart zeepreservoir. Daarmee doseert de vloerreiniger zelf hoeveel schoonmaakmiddel nodig is. De borstel draait met 430 omwentelingen per minuut en oefent een constante neerwaartse druk uit van 30 Newton, zodat hij ook aangekoekt vuil en hardnekkige vlekken kan aanpakken.

Daarnaast heeft de Roborock F25 Ace Pro Slidetech 2.0. Daarbij helpen kleine motoren in de wielen mee terwijl je de vloerreiniger voortduwt of terugtrekt. Daardoor beweegt hij soepeler door de kamer. Gewichtloos wordt hij niet, maar het scheelt wel duidelijk.

De ingebouwde DirTect-sensor kijkt intussen hoe vuil de vloer is en past daar de waterafgifte en zuigkracht op aan. Je hoeft dus niet steeds zelf te wisselen tussen standen. Via de Roborock-app kun je updates installeren en instellingen aanpassen, maar nodig is de app niet: met de knoppen op de handgreep kun je de vloerreiniger ook gewoon direct bedienen.

Jetfoaming pakt aangekoekt vuil aan

In de praktijk valt vooral op hoe wendbaar de Roborock F25 Ace Pro is. Gemorste melk, stof en droge etensresten neemt hij meestal in één beweging mee. De belangrijkste vernieuwing is Jetfoaming. Daarbij spuit de vloerreiniger niet alleen water op de vloer, maar mengt hij het schoonmaakmiddel eerst tot schuim. Dat schuim verspreidt zich makkelijker over het oppervlak en helpt vuil los te weken, waardoor de borstel minder moeite heeft met aangekoekte plekken.

Vooral bij opgedroogde vlekken merk je daar iets van. Soms moet je een paar keer over dezelfde plek heen, maar meestal verdwijnt de vlek zonder dat er veel water op de vloer achterblijft. De reinigingsvloeistof is volgens Roborock veilig voor huisdieren en laat een frisse geur achter. Dat maakt de F25 Ace Pro vooral handig in huizen waar vaak iets wordt gemorst, binnengelopen of omgestoten.

Er zijn ook een paar dingen om rekening mee te houden. Net als vergelijkbare nat- en droogreinigers kan de F25 Ace Pro kabels meetrekken als die op de vloer liggen. Ook komt hij niet helemaal in elke hoek. Dat hoort deels bij dit type vloerreiniger, maar het blijft iets om rekening mee te houden. Daarnaast mist een nauwkeurige batterij-indicator. Je ziet dus geen exact percentage, maar alleen een globale inschatting. Dat is jammer, zeker omdat sommige modellen van Dreame dat wel laten zien. De andere minpunten zijn minder opvallend, omdat ze redelijk standaard zijn als je een nat-droogsysteem aanschaft.

Vergeleken met de Dreame H15 Pro Foamwash valt vooral op dat de Roborock F25 Ace Pro iets meer zuigkracht heeft. Beide modellen gebruiken schuim, maar de Slidetech-ondersteuning van Roborock maakt het sturen net wat lichter. De Dreame zet daar handige extra's tegenover, zoals een robotarm die muren beter beschermt tegen waterspetters, maar de Roborock F25 Ace Pro wint op pure kracht en de hogere temperatuur van het zelfreinigingssysteem. Dat zijn wat ons betreft de belangrijkste verschillen tussen de twee.