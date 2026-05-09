Sony heeft meer duidelijkheid gegeven over hoe het bedrijf kunstmatige intelligentie inzet bij gameontwikkeling.

Dat meldde ceo Hideaki Nishino deze week bij het bekendmaken van de kwartaalcijfers van het bedrijf (via VGC). "Bij PlayStation is ons doel altijd om de beste plek te zijn om te spelen en om games uit te geven. We zien AI als een krachtig gereedschap dat ons assisteert in deze missie."

Hij vervolgde: "Voor onze spelers levert dit een ongekende game-ervaring op. Meer immersie, meer avonturen, en nieuwe manieren om van favoriete personages te genieten. Voor onze uitgevers betekent dit een efficiëntere productieomgeving en een betere manier om hun games bij het juiste publiek te krijgen."

AI zal volgens Nishino "de barrières van creatie verlagen" en ontwikkelcyclussen versnellen, waardoor meer mensen games kunnen uitbrengen. Volgens de ceo levert dit de consument dan ook meer games op, en met een grotere diversiteit. Ook wordt er samengewerkt met Bandai Namco Holdings om te kijken hoe generatieve AI en soortgelijke technologieën ingezet kunnen worden.

Diverse teams binnen PlayStation Studios gebruiken al AI-modellen om bepaalde processen te automatiseren. Het gaat hierbij vooral om repetitief werk. Daarbij worden aspecten als het creëren van 3D-modellen en animaties en het controleren van kwaliteit ook versneld en verbeterd. Hij noemde Sony-studio's als Naughty Dog en San Diego Studio als voorbeelden van waar AI al wordt ingezet. Qua specifiek werk haalde hij het creëren van geanimeerd werk aan, alsmede de eerder uitgekomen race-agent Sophy voor Gran Turismo. Ook de PSSR-techniek van de PS5 Pro bleef niet onbenoemd.

Ondanks de omarming van AI benadrukte Nishino dat het belangrijkste werk door mensen gedaan wordt. "De visie, het ontwerp en de emotionele impact van onze games komt altijd van het talent van onze studio's en de artiesten. AI moet hun mogelijkheden vergroten, niet vervangen."