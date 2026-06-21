Claude Guillemot, een van de oprichters van game-uitgever Ubisoft, is omgekomen in een vliegtuigongeluk.

Dat meldt de Franse publicatie Ouest-France. Guillemot vloog afgelopen vrijdag in een Cessna 421-toeristenvliegtuig, die neerstortte in La Baule, een badplaats in Frankrijk. Er zouden twee mensen zijn overleden - Guillemot en de vlieginstructeur. Guillemot was eigenaar van het vliegtuig dat neerstortte. Details over wat er precies is gebeurd zijn er niet. Claude is 69 jaar geworden.

Ubisoft werd in 1986 door vijf broers opgericht, waaronder Claude. De bekendste broer is Yves Guillemot, omdat hij de ceo van Ubisoft is. Claude zat in het raad van bestuur en was de executive vicepresident van 'operations'. Volgens Ubisoft zorgde Claude voor de ondernemende geest van het bedrijf.