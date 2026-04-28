In de aanloop naar de officiële release van Final Fantasy 7 Rebirth op Nintendo Switch 2 en Xbox Series-consoles is er nu een demo van de game beschikbaar op die systemen.

Laatst bijgewerkt: 28 april 2026 14:34

De demo laat spelers het begin van het spel ervaren tot en met het einde van het tweede hoofdstuk, genaamd 'A New Journey Begins'. Geboekte progressie kan meegenomen worden naar het volledige spel wanneer deze uitkomt. Daarbij kan men met de savedata van de demo ook de Kupo-charm en een survivalset downloaden in het hoofdspel.

Het eerste deel in de Final Fantasy 7 Remake-trilogie kwam begin dit jaar al uit voor Switch 2 en Xbox Series-consoles, nadat de game jarenlang alleen op PlayStation-consoles en later ook pc verkrijgbaar was. Uitgever Square Enix liet tooen al weten dat het de bedoeling was dat Switch 2 en Xbox Series ook de twee vervolgdelen zouden krijgen - waarvan middelste deel Rebirth al een tijdlang voor PS5 verkrijgbaar is.

Final Fantasy 7 Rebirth verschijnt op 3 juni voor Nintendo Switch 2 e Xbox Series-consoles. De game komt dan ook naar de Microsoft Store voor pc, nadat het spel eerder al via Steam en Epic Games Store verkrijgbaar was. Op de Microsoft Store is de demo vandaag ook verschenen. Hieronder zijn een trailer specifiek van de demo en een terugblik op het verhaal uit het eerste deel te zien.

Over Final Fantasy gesproken: afgelopen weekend werd bekend dat de mmo Final Fantasy 14 ook naar Nintendo Switch 2 komt, en wel in augustus van dit jaar.