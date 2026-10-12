Ziggo introduceert vanaf 12 oktober internetabonnementen met downloadsnelheden tot maar liefst 8 Gbit/s. Daarmee wordt het mogelijk om grote bestanden binnen enkele seconden binnen te halen. Ziggo hoeft hiervoor geen nieuwe glasvezelkabels naar woningen aan te leggen dankzij een technische vernieuwing van het bestaande kabelnetwerk en het DOCSIS-protocol.

De nieuwe abonnementen met snelheden van 4 en 8 Gbit/s zijn vanaf 12 oktober beschikbaar in Utrecht en grote delen van Amsterdam. Ook huishoudens die via het glasvezelnetwerk van DELTA Fiber de diensten van Ziggo kunnen afnemen, krijgen de beschikking over de snellere verbindingen.



Ziggo verwacht dat binnen twee maanden ongeveer drie miljoen Nederlandse adressen geschikt zijn voor snelheden tot 4 Gbit/s. Daarvan moeten zo'n 1,5 miljoen adressen ook snelheden tot 8 Gbit/s aankunnen. De provider gaat de nieuwe abonnementen vervolgens regio voor regio beschikbaar maken.



In totaal bereikt het netwerk van Ziggo ruim acht miljoen adressen in Nederland. Dat betekent overigens niet dat al deze huishoudens direct van de hoogste snelheden kunnen profiteren. De beschikbaarheid hangt af van de technische mogelijkheden op een specifiek adres en de voortgang van de netwerkvernieuwing.

Prijzen nieuwe Ziggo-abonnementen (bron: Breedbankwinkel.nl)

Download Upload Prijs per maand 200Mb 25Mb 41,95 500Mb 50Mb 48,95 1.000Mb 100Mb 54,95 2.000Mb 120Mb 59,95 4.000Mb 250Mb 67,95 8.000Mb 350Mb 74,95

8 Gbit/s door bestaande coaxkabel

De belangrijkste vernieuwing achter de hogere snelheden is DOCSIS 4.0. DOCSIS staat voor Data Over Cable Service Interface Specification en is de technische standaard waarmee internetgegevens over kabeltelevisienetwerken worden verstuurd.



Het netwerk van Ziggo bestaat voor een groot deel uit een combinatie van glasvezel en coaxkabel. Glasvezel transporteert gegevens over grotere afstanden, zoals tot de wijkcentrale, terwijl het laatste gedeelte van de verbinding naar veel woningen nog altijd via de vertrouwde coaxkabel loopt. Dit wordt een Hybrid Fiber Coax-netwerk (HFC) genoemd.



Tot nu toe maakte Ziggo gebruik van DOCSIS 3.1. Met de overstap naar DOCSIS 4.0 kan de provider aanzienlijk meer gegevens over de bestaande infrastructuur versturen. Dat gebeurt onder meer door efficiënter gebruik te maken van de beschikbare frequentieruimte en door de capaciteit voor het uploaden van gegevens te vergroten.

Volgens de technische specificaties van CableLabs, de organisatie achter DOCSIS, ondersteunt DOCSIS 4.0 een downloadcapaciteit tot 10 Gbit/s en een uploadcapaciteit tot 6 Gbit/s. Dat zijn theoretische waarden; de snelheden die een provider daadwerkelijk aan klanten aanbiedt, kunnen lager liggen.



Ziggo heeft naar eigen zeggen achttien maanden gewerkt aan de voorbereiding van het netwerk op de nieuwe technologie. Omdat de bestaande infrastructuur grotendeels kon worden aangepast, waren er geen graafwerkzaamheden nodig. Ook hoefden de internetverbindingen van klanten tijdens de werkzaamheden niet te worden onderbroken.

Wat heb je aan de hogere snelheden?

Een snelheid van 8 Gbit/s betekent dat er theoretisch 1 gigabyte aan gegevens per seconde kan worden gedownload. Dat komt doordat internetsnelheden worden uitgedrukt in bits, terwijl de omvang van bestanden doorgaans in bytes wordt weergegeven. Eén byte bestaat uit acht bits.



Onder ideale omstandigheden kun je daardoor een bestand van 100 GB in ongeveer 100 seconden downloaden. Een moderne game die normaal gesproken tientallen minuten nodig heeft om binnen te komen, staat dan in minder dan twee minuten op je computer.



In de praktijk wordt die snelheid niet altijd gehaald. De server waarvan je downloadt moet voldoende bandbreedte beschikbaar hebben en ook je eigen apparatuur in je thuisnetwerk moet de gegevens kunnen verwerken. Bovendien gaat een klein deel van de beschikbare capaciteit op aan het netwerkverkeer zelf. De hogere snelheid kan vooral interessant zijn voor huishoudens waarin meerdere mensen tegelijkertijd grote hoeveelheden bestanden downloaden, bijvoorbeeld een gezin waarin iemand een grote game downloadt, een ander videobestanden binnenhaalt en ondertussen verschillende apparaten verbinding maken met clouddiensten.



Voor alledaagse toepassingen, zoals internetten, videobellen en het streamen van films, is 8 Gbit/s doorgaans niet noodzakelijk. Zelfs meerdere gelijktijdige 4K-streams kunnen prima functioneren op een veel langzamere verbinding.

Uploadsnelheid blijft langzamer

Een belangrijk verschil met veel glasvezelabonnementen is dat Ziggo niet dezelfde snelheid aanbiedt voor downloaden en uploaden. Hoewel DOCSIS 4.0 technisch veel hogere uploadsnelheden mogelijk maakt, vermeldt Ziggo op zijn eigen website dat het nieuwe abonnement van 8 Gbit/s een uploadsnelheid van 350 Mbit/s heeft.



Dat is aanzienlijk minder dan de downloadsnelheid. Bij glasvezel bieden verschillende providers juist symmetrische verbindingen aan, waarbij uploaden en downloaden even snel kunnen zijn. Voor de meeste huishoudens zal dat verschil niet direct merkbaar zijn. Wie echter regelmatig grote videoprojecten naar de cloud uploadt, uitgebreide online back-ups maakt of grote bestanden naar een externe server verstuurt, heeft mogelijk meer aan een verbinding met een hogere uploadsnelheid dan aan uitsluitend extra downloadcapaciteit.



Het verschil is goed zichtbaar bij het versturen van een bestand van 10 GB. Met 350 Mbit/s duurt dat theoretisch bijna vier minuten. Bij een symmetrische glasvezelverbinding van 1 Gbit/s zou dezelfde hoeveelheid gegevens in ongeveer 80 seconden kunnen worden verstuurd.

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Thuisnetwerk moet snelheid aankunnen

Wie een abonnement van 8 Gbit/s afsluit, kan daar niet automatisch met iedere computer of smartphone volledig van profiteren.



Veel computers en laptops hebben nog een netwerkaansluiting van maximaal 1 Gbit/s. Daarmee kun je slechts een klein deel van de beschikbare snelheid benutten. Voor een downloadsnelheid van 8 Gbit/s op één apparaat is een bekabelde verbinding van minimaal 10 Gbit/s nodig, inclusief geschikte netwerkpoorten, bekabeling en apparatuur.

Ook via wifi is het lastig om de volledige snelheid te benutten. Moderne wifi-standaarden zoals wifi 7 bieden weliswaar zeer hoge theoretische snelheden, maar de daadwerkelijke prestaties hangen onder meer af van de afstand tot de router, muren, storingsbronnen en de mogelijkheden van het aangesloten apparaat.



Dat maakt een abonnement van 8 Gbit/s vooral interessant als totale capaciteit voor meerdere apparaten tegelijk, in plaats van als snelheid die iedere afzonderlijke laptop of smartphone daadwerkelijk haalt.



Bovendien wordt je internetverbinding niet automatisch sneller bij iedere handeling. Een website zal niet opeens acht keer zo snel openen en ook de reactiesnelheid bij online gaming wordt niet uitsluitend bepaald door de downloadsnelheid. Daarbij spelen factoren zoals latency, de responstijd van servers en de kwaliteit van de netwerkverbinding een belangrijke rol.

Heeft coax nog toekomst naast glasvezel? De introductie van DOCSIS 4.0 laat zien dat coaxkabels technisch nog lang niet aan hun maximale mogelijkheden zitten. Waar glasvezelaanbieders investeren in het aanleggen van nieuwe verbindingen tot in de meterkast, probeert Ziggo zoveel mogelijk capaciteit uit het bestaande netwerk te halen. Dat heeft als voordeel dat hogere snelheden relatief snel op grote schaal kunnen worden uitgerold; er hoeven immers geen nieuwe kabels gelegd te worden. Aan de andere kant blijft glasvezel op bepaalde punten voordelen houden, met name door de mogelijkheden voor hoge symmetrische snelheden en verdere uitbreiding van de netwerkcapaciteit. De nieuwe standaard maakt het verschil tussen coax en glasvezel dus kleiner, maar neemt het niet volledig weg. Voor consumenten is de gebruikte techniek uiteindelijk minder belangrijk dan de snelheid, stabiliteit en prijs van de verbinding. En juist op dat gebied zal de concurrentie tussen kabel- en glasvezelaanbieders de komende jaren interessant blijven.

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