Laadt je internetbrowser niet meer? Hapert YouTube? Heb je de indruk dat de internetsnelheid traag is? Wat voor de ene gebruiker acceptabel is, voelt voor de andere frustrerend traag aan. Daarom kun je beter afgaan op echte meetresultaten in plaats van op indrukken. Met Net Speed Meter lees je de actuele upload- en downloadsnelheid af op de Windows-taakbalk.

Stap 1: Installeren via de Store

De gratis tool die we hier gebruiken heet Net Speed Meter. Je vindt hem in de Microsoft Store. Dat heeft als voordeel dat je geen installatiebestanden van externe websites hoeft te downloaden. Nadat je de tool hebt opgestart, verschijnt er een klein vakje op het bureaublad waarin je de actuele download- en uploadsnelheid afleest. Zo zie je in één oogopslag hoeveel data er op dat moment door je internetverbinding stroomt.

In het begin verschijnen de metertjes gewoon op het bureaublad.

Stap 2: Taakbalk zichtbaar

Om de metertjes uiteindelijk in de taakbalk te plaatsen, moet je ervoor zorgen dat de taakbalk altijd zichtbaar blijft. Komt de taakbalk alleen tevoorschijn wanneer je de muisaanwijzer onderaan het bureaublad houdt, dan moet je eerst een instelling aanpassen. Klik met de rechtermuisknop ergens op een lege plek in de taakbalk en selecteer de opdracht Taakbalkinstellingen. In het onderdeel Gedrag van taakbalk haal je vervolgens het vinkje weg bij Taakbalk automatisch verbergen. Zodra deze optie is uitgeschakeld, blijft de taakbalk permanent zichtbaar.

Zorg dat de taakbalk altijd in beeld is.

Stap 3: Instellingen

Nu moet je nog een paar dingen aanpassen in de instellingen van Net Speed Meter. Om die instellingen te openen, klik je met de rechtermuisknop op de metertjes die op het bureaublad staan, of op het pictogram van Net Speed Meter in het systeemvak.

Daarna selecteer je de optie Keep in Taskbar. In het onderdeel Settings kies je de eenheid waarin de snelheid wordt weergegeven: Bytes per seconde of Bits per seconde. Daarnaast is het mogelijk om het lettertype en het kleurenschema aan te passen zodat de metertjes beter leesbaar zijn.

Bovendien kun je instellen dat Net Speed Meter altijd samen met Windows opstart. In de optie Speed Refresh Time bepaal je hoe snel de meter zijn gegevens ververst. Je hebt de keuze tussen Fast (elke halve seconde), Normal (elke seconde) en Slow (elke twee seconden). Wie nog meer aanpassingsmogelijkheden wil, moet upgraden naar de plusversie. Die kost momenteel 14,99 euro.