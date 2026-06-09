Het kabinet wil het strafbaar maken om kinderen tot en met vijftien jaar in filmpjes op internet te gebruiken met commerciële doeleinden.

Denk bijvoorbeeld aan gezinnen die op consequente basis filmpjes online zetten waar hun kinderen in voorkomen en daar geld mee verdienen. Door dit te verbieden worden kinderen beter beschermd (via NOS).

Uit eerdere onderzoeken - onder andere van de Arbeidsinspectie - bleek al dat kinderen die in vlogs verschijnen, een kwetsbare positie hebben. Dit kan veel impact hebben op hun zelfbeeld en zelfs mentale problemen opleveren.

Het kabinet wil dan ook dat kinderen consequent in commerciële vlogs laten verschijnen onder kinderarbeid gaat vallen, wat logischerwijs verboden is. Op die manier kunnen er boetes gegeven worden.