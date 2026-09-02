Jarenlang was Intel praktisch de enige partij die ertoe deed op het gebied van processors. Maar die positie is inmiddels aardig afgebrokkeld en AMD heeft het heft in handen. Er was niet echt iets mis met Intels laatste generatie, de Core Ultra 200 Series, maar dat er sprake was van achteruitgang op het gebied van gameprestaties was eigenlijk ongekend. Zeker omdat AMD juist op dat vlak al ver voorliep.

Het Oordeel 9 / 10 Score De Pluspunten Snelste cpu voor productiviteit

Snelste Intel-game-cpu

Efficiënt in lichte taken

Voor bestaande moederborden De Minpunten AMD sneller in gamen

Geen upgradepad LGA 1851-socket De Intel Core Ultra 7 270K Plus is de snelste gameprocessor die Intel tot nu toe heeft gemaakt, maar blijft in games duidelijk achter bij AMD’s X3D-modellen. Zijn grootste kracht ligt bij productiviteit: daar verslaat hij zelfs de duurdere Core Ultra 9 285K, terwijl hij ongeveer de helft kost. Ook tegenover AMD biedt hij veel waar voor zijn geld. Daardoor is de 270K Plus vooral een uitstekende allround- en productiviteitsprocessor, die daarnaast prima geschikt is voor gaming.

Productprijzen Prijzen worden geladen...

Cores/threads: 8 performance, 16 efficiency, 24 threads

Basis-/boostsnelheid: 3,7 GHz / 5,5 GHz

TDP: 250 watt

Website: www.intel.com

Met de Intel Core Ultra 7 270K Plus belooft Intel betere gameprestaties en dit zou de snelste game-cpu zijn die Intel ooit gemaakt heeft. Daarbij ligt de nadruk dus wel op Intel. Daarnaast biedt de cpu ultieme productiviteitsprestaties en een uitstekende efficiëntie voor zo’n 300 euro. Dat is niet goedkoop, maar met de suggestie dat hij sneller is dan zijn oorspronkelijk bijna 600 euro kostende voorganger klinkt dat toch als een flinke stap in de goede richting.

Vergelijkbare specificaties

Op papier is de nieuwe Core Ultra 7 270K Plus opvallend vergelijkbaar met het topmodel van de vorige serie, de Core Ultra 9 285K. De chip heeft 8 performance cores en 16 efficiency cores, heeft grofweg vergelijkbare kloksnelheden (iets snellere e-cores, marginaal tragere p-cores), en gebruikt de bestaande LGA 1851-socket. Positief daaraan is dat er reeds een zee van moederborden op de markt is, veelal met lagere prijzen dan voorheen. Het nadeel? De geruchten gaan dat er binnen afzienbare tijd weer een nieuwe generatie cpu’s voor de deur staat waarvoor dan een nieuw moederbord nodig is. Een realistische verwachting is dat je, als je nu een nieuwe 270K Plus met bijpassend moederbord koopt, geen upgradepad meer hebt. Op papier brengt de nieuwe Plus-variant ondersteuning voor sneller geheugen met zich mee, maar in de praktijk is er geen verandering. Zo wordt DDR5-7200 nu officieel ondersteund, maar officieus waren op de voorhangers hogere snelheden zoals DDR5-8000 en DDR5-8200 al lang en breed prima werkbaar. De grootste veranderingen zitten in de optimalisaties die Intel heeft toegepast, specifiek voor gameprestaties, waar Intel inhoudelijk niet al te concreet over spreekt. Daarnaast is er een prijsverlaging die de chip half zo duur maakt als de cpu’s van AMD die zich op gamen en productiviteit richten (zoals de Ryzen 9 9950X3D).

Intels cpu’s bestaan uit tiles met linksonder de tile met 8 performance- en 16 efficiency-cores.

Echt beter gamen?

Maar wat betekent deze nieuwe chip in de praktijk? Kijken we naar de gameprestaties in de 55 door ons geteste games op 1080p en 1440p, dan zien we wat wisselende resultaten. In sommige games zien we enorme verbeteringen. Maar liefst 27 procent in Hogwarts Legacy, waar we van 173 naar 220 fps gingen op 1080p op hoge instellingen. Andere games, zoals Outriders en het populaire Arc Raiders, brachten ons respectievelijk 18 en 13 procent meer fps. Dat bleken vooral uitzonderingen op wat door de bank genomen toch maar een klein stapje voorwaarts is. De meeste games schommelen tussen de 0 en 5 procent meer frames met de 270K Plus vergeleken met de 285K, wat betekent dat de AMD Ryzen 7 9800X3D en Ryzen 9 9950X3D in games nog altijd gewoon significant sneller zijn. In 44 van de 55 titels is een 9800X3D sneller, in een tiental games met enorme marges van 10 procent of meer.

De ultieme productiviteitsprocessor

Opvallend genoeg zijn het de productiviteitstests waarin de 270K Plus de meeste indruk maakt. In zowel korte als lange intensieve workloads blijkt de 270K Plus sneller dan de Intel 285K en de 9950X3D. Dat maakt de 270K Plus de snelste productiviteitsprocessor voor consumenten en kleinzakelijke gebruikers. Wil je nog meer? Dan zul je flink moeten investeren in de ‘echte’ workstation- of serverprocessors.

En vergeleken met de gameprocessor van dit moment, de 9800X3D? De 270K Plus is eenvoudig twee keer zo snel, soms nog wat meer, in elke productiviteitsworkload die we hebben getest. En dat is een processor die nog een stukje duurder is. Dat is voor een allround gebruiker geen slechte afweging, zeker met de bonus dat Intel-systemen nog altijd een stuk minder energie verbruiken wanneer ze weinig staan te doen. Een pc die je overdag de hele dag aan hebt staan om op te werken, en waarop je in de avond zit te gamen, heeft daar wel een voordeel(tje) aan. Het blijft uiteraard wel een high-end cpu, met een gemeten verbruik tot zo’n 200 watt onder zware belasting, waarvoor (stevige) koeling noodzakelijk is.

Conclusie

Intels beloften op het gebied van gamen worden eigenlijk maar beperkt waargemaakt. De Ultra 7 270K Plus maakt een stap vooruit en is inderdaad de snelste gameprocessor die Intel ooit heeft gemaakt, maar het gat met AMD’s X3D-processors in gamen blijkt pijnlijk zichtbaar. Het feit dat deze processor de Core Ultra 9 285K verslaat in productiviteitsapplicaties voor grofweg de helft van het geld, is in onze optiek een stuk aantrekkelijker. Op zijn prijspunt is er simpelweg geen processor die in de buurt komt van de allroundcapaciteiten van deze chip. AMD’s 9800X3D biedt nauwelijks de helft van de prestaties en AMD’s 9950X3D komt weliswaar in de buurt, maar kost het dubbele. Dat maakt de Core Ultra 7 270K Plus tot de productiviteitsprocessor van dit moment en een redelijk geprijsde game-cpu in zijn prijsklasse.

In het kort De Intel Core Ultra 7 270K Plus is volgens de test de snelste Intel-game-cpu tot nu toe, maar AMD’s X3D-processors blijven in veel games duidelijk sneller. De cpu is getest in 55 games op 1080p en 1440p, met uitschieters tot 27 procent winst in Hogwarts Legacy. Voor productiviteit maakt de 270K Plus meer indruk: hij verslaat in de tests zowel de Intel Core Ultra 9 285K als de AMD Ryzen 9 9950X3D. De chip heeft 8 performance cores, 16 efficiency cores, 24 threads en een prijs van 319 euro. Onder zware belasting is tot ongeveer 200 watt verbruik gemeten, waardoor stevige koeling nodig is.