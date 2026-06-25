Honderden kranten klagen OpenAI en Microsoft aan voor AI-kopieerwerk van artikelen

In de Verenigde Staten heeft een coalitie van bijna vierhonderd kranten zowel OpenAI en Microsoft - de bedrijven achter respectievelijk ChatGPT en Copilot - aangeklaagd.

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De voornamelijk regionale kranten beschuldigen de bedrijven ervan dat hun artikelen zonder toestemming of compensatie zijn gebruikt om AI-modellen te trainen. ChatGPT en Copilot zouden op grote schaal online content uit de kranten 'scrapen' om er van te leren en informatie te winnen.

Dit is niet nieuw: al sinds de toenemende populariteit van AI klaagt de media over hoe AI-modellen de content die gepubliceerd wordt op websites voor eigen gewin gebruikt. Daarbij neemt het bezoek aan de websites van deze kranten en andere uitgaves af doordat steeds minder mensen op zoekmachines als Google doorklikken naar bronnen door de AI-samenvattingen die prominent naar voren komen.

De doodsteek voor lokale journalistiek

De coalitie van kranten en hun advocaten claimen dat de situatie er voor zorgt dat nieuwsvoorziening in gevaar wordt gebracht, aangezien de inkomsten afnemen. De AI-modellen zouden "systematisch en stiekem" content hebben gekopieerd, terwijl de uitgevers van de kranten en websites "geen cent" heeft teruggezien, zo valt op Bloomberg te lezen.

De aanklagers willen dat AI-bedrijven verantwoordelijk worden gesteld voor het "misbruik" van de content van de uitgevers - anders zou AI "de doodsteek voor lokale journalistiek" worden.