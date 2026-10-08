Google heeft SynthID Detector voor iedereen beschikbaar gesteld. Daarmee kun je checken of een foto, video of audio met kunstmatige intelligentie gemaakt is.

Google stelde SynthID Detector eerder al beschikbaar voor een kleine groep mensen, maar nu kan iedereen er gebruik van maken via een officiële website. Mensen kunnen bijvoorbeeld een foto, video of audiobestand uploaden, en vervolgens wordt gecontroleerd of dit bestand met AI is gemaakt.

Daarbij wordt gekeken of er een AI-watermerk in het bestand zit. Bedrijven als Google, OpenAI, Kakao en Nvidia plaatsen dit onzichtbare watermerk in hun AI-bestanden. Ook Apple gaat dit binnenkort toevoegen. Dit is voor het blote oog niet zichtbaar, maar SynthID Detector kan dit wel vinden en dus laten weten of het om een met AI gegenereerd bestand gaat.

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Nog niet zaligmakend

Nog niet alle techbedrijven voegen een AI-watermerk toe aan hun content, maar dat worden er wel steeds meer. Dat is ook niet zo gek: in Europa is een AI Act in het leven geroepen die verplicht dat alle met AI gegenereerde content een dergelijk watermerk heeft - anders maken bedrijven kans op een boete.