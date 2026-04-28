Manus maakt vooral AI-agents, die zelfstandig taken kunnen uitvoeren voor mensen. Meta betaalde naar verluidt zo'n 2 miljard dollar voor het bedrijf, wat het een van de grotere deals binnen de industrie maakte.

De overname wordt nu tegengehouden door de Chinese National Development and Reform Commission. Deze waakhond doet al maandenlang onderzoek naar de overname. Het lijkt daarbij dat China wil voorkomen dat AI-technologie dat in het land is ontwikkeld in handen van de Verenigde Staten valt.

Dat de overname nu niet door mag gaan, plaatst beide bedrijven in een lastige situatie. De overname werd eind vorig jaar namelijk al aangekondigd, en daarop zijn de bedrijven al erg in elkaar verstrengeld geraakt. Diverse werknemers van Manus werken nu al aan andere Meta-producten zoals Facebook en WhatsApp. Het hoofdkantoor van Manus is daarbij ook al verhuisd van China naar Singapore.