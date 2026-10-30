De herfstvakantie is nog maar net voorbij en jij denkt alweer aan de zomer? Dan is dit een goed moment om te kijken wanneer je je vliegtickets het best kunt gaan boeken. Daar is zelfs officieel onderzoek naar gedaan. Je leest hier wanneer vliegtickets gemiddeld het goedkoopst zijn, waarom weekendvluchten meer kosten en welke bekende trucs géén invloed hebben op de prijs.

Een vliegticket heeft geen vaste prijs. Luchtvaartmaatschappijen passen hun tarieven met computermodellen voortdurend aan, op basis van vraag, aanbod en hoe vol het toestel al zit. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de toezichthouder die in Nederland onder meer de belangen van consumenten bewaakt, zocht uit hoe die dynamische prijzen werken. Daarvoor analyseerde de ACM ruim 14 miljoen ticketverkopen op 56 routes: voor een stoel op dezelfde vlucht werden in de verkoopperiode gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dan is het natuurlijk prettig als je weet hoe je de kans vergroot dat jij juist een van de lagere prijzen betaalt.

Wanneer boek je vliegtickets voor de zomervakantie het goedkoopst?

Gemiddeld zo'n 80 dagen voor je vertrekdag. Volgens de prijsanalyse van de ACM dalen ticketprijzen tot dat moment langzaam en stijgen ze in de laatste twee maanden voor vertrek sterk. Vlak voor vertrek zag de ACM zelfs nog een extra piek. De meeste reizigers boeken rond twee maanden voor vertrek, dus net op het moment dat de prijzen gaan oplopen. En die verschillen zijn groot: bij een derde van de tickets lag de prijs minstens 40 procent boven het gemiddelde voor die vlucht.

Zo reken je die 80 dagen uit Die 80 dagen tel je vanaf je eigen vertrekdag. Vlieg je bijvoorbeeld op dinsdag 20 juli 2027, dan kom je als zo optimaal mogelijke boekdatum uit op 1 mei. Zie dat wel als richtpunt. Het is een gemiddelde over alle Europese vluchten in het onderzoek, dus ook over vluchten buiten de vakanties en zakelijke routes. Een drukke zomervlucht kan sneller vollopen, en dan gaat de prijs ook eerder omhoog. Begin daarom in het voorjaar serieus met zoeken. Vind je in maart al een prijs die goed in je budget past, dan is er weinig reden om te wachten.

P.S. Geen zin om zelf te gaan rekenen? Onderaan dit artikel vind je een handige goedkoopste-boekdatum-calculator.

Is vliegen doordeweeks goedkoper dan in het weekend?

Voor vakantiebestemmingen wel. De ACM zag in de data dat vluchten naar typische vakantiebestemmingen duurder zijn als ze in het weekend vertrekken. Bij zakelijke bestemmingen is het andersom: daar kosten doordeweekse vluchten meer.



Zit je vast aan de schoolvakantie, dan is je vertrekdag een van de weinige dingen waar je nog mee kunt schuiven. Vlieg je niet op de eerste zaterdag, maar kun je ook een paar dagen later doordeweeks vertrekken, dan is de kans dat je goedkoper uit bent behoorlijk. Op een vergelijkingssite als Skyscanner zie je in een maandkalender met kleuren welke dagen goedkoop of duur zijn; op Google Flights zie je ook bedragen bij een datum staan. Kijk ook wat er gebeurt als je een of twee dagen later terugvliegt.

Hoe stel je een prijsalarm in voor vliegtickets?

In Google Flights zet je bij je zoekopdracht Prijzen volgen aan, voor vaste data of voor alle datums op een route. Je krijgt dan een melding als de prijs verandert. Skyscanner heeft een vergelijkbaar prijsalarm. Toch gebruikt maar 18 procent van de Nederlanders die het afgelopen jaar een vliegticket boekten vaak of altijd zo'n alarm, blijkt uit consumentenonderzoek in opdracht van de ACM. Ruim de helft doet het bijna nooit.



Jammer, want wanneer je zo'n alarm instelt, hoef je niet elke dag opnieuw zelf te zoeken. Na een paar weken weet je ook wat een normale prijs is voor jouw route, zodat je een scherpe aanbieding sneller ziet. Google geeft daarnaast aan wanneer een prijs waarschijnlijk gaat stijgen. Dat is wel een voorspelling op basis van oude prijsgegevens, geen garantie.

Is vliegen vanaf een andere luchthaven goedkoper?

Soms wel. Afhankelijk van waar je woont, kun je naast Schiphol ook kijken naar Eindhoven, Rotterdam, Düsseldorf, Weeze, Brussel of Charleroi. Elke luchthaven heeft andere maatschappijen en dus andere prijzen. Zoek ook eens op twee losse enkele reizen in plaats van een retour. Soms is de heenreis bij de ene maatschappij goedkoper en de terugreis bij een andere.



Tel wel alles bij elkaar op. Een rekenvoorbeeld: met een ticket dat vanaf Düsseldorf 45 euro goedkoper is, schiet je weinig op als je 80 euro kwijt bent aan trein of parkeren. Let ook op als je zelf een overstap samenstelt met twee losse tickets. Loopt je eerste vlucht vertraging en mis je daardoor de tweede, dan moet de maatschappij je alleen helpen als beide vluchten in dezelfde boeking zitten. Anders draai je zelf op voor een nieuw ticket.

Lees ook · Partnerbijdrage Terug van vakantie? Pas op voor valse verkeersboetes In samenwerking met Bitdefender

Waarom is het goedkoopste vliegticket niet altijd het voordeligst?

Omdat bagage en stoelkeuze er vaak nog bij komen. De Consumentenbond zag in december 2024 dat online reisbureaus zoals CheapTickets.nl, eDreams en Booking.com tot vier keer zoveel rekenden voor bagage en stoelreserveringen als de maatschappijen zelf. In juni 2026 bleek bovendien dat de bagagebundels van easyJet, Ryanair, Transavia, Vueling en Wizz Air regelmatig duurder zijn dan dezelfde extra's los bijboeken. Zo'n bundel is een pakketje van bijvoorbeeld een rolkoffer, een gereserveerde stoel en voorrang bij het instappen.



Let daarom op het verschil tussen vergelijkingssites en reisbureaus. Skyscanner en Google Flights verkopen zelf geen tickets, maar sturen je door. Online reisbureaus verkopen wel zelf. Gebruik een vergelijkingssite om te zoeken en kijk daarna wat dezelfde reis rechtstreeks bij de maatschappij kost, met dezelfde bagage en stoelen. Nederlanders boeken ook vaker rechtstreeks bij de maatschappij dan via een tussenpartij.

Foto: Westlight - stock.adobe.com

Zit handbagage in de zomer van 2027 al bij je ticket?

Nog niet bij elke maatschappij. Bij prijsvechters betaal je nu vaak apart voor een rolkoffer, en dat blijft deze zomer zo. De nieuwe Europese regels voor vliegtuigpassagiers gaan pas in op 23 oktober 2027. Vanaf dan moet in de getoonde ticketprijs een stuk handbagage inbegrepen zijn. Ook hoef je als ouder dan niet meer te betalen om naast je kind jonger dan 14 te zitten.



Voor de zomer van 2027 moet je rolkoffers en stoelreserveringen voor je kinderen dus nog gewoon meerekenen. Een voorbeeld: een ticket van 60 euro zonder koffer kan uiteindelijk duurder uitvallen dan een ticket van 80 euro waarbij de koffer al is inbegrepen.

Worden vliegtickets duurder als je vaak zoekt?

Nee. De ACM vond geen bewijs dat eerdere zoekopdrachten of het apparaat waarmee je boekt de prijs van vliegtickets beïnvloeden. Toch denkt bijna de helft van de mensen die een ticket boekten dat eerdere zoekopdrachten veel invloed hebben op de prijs, en een kwart denkt dat het voor de prijs veel uitmaakt of je op je telefoon, tablet of laptop boekt. Ook meldingen als 'vijf anderen bekijken deze vlucht' zeggen niets: het aantal mensen dat naar dezelfde vlucht kijkt, heeft geen invloed op de prijs. Maatschappijen lieten de ACM verder weten dat ze locatiegegevens en IP-adressen niet gebruiken voor de prijs. Cookies wissen, incognito zoeken of via een VPN boeken levert bij vliegtickets dus geen aanwijsbaar voordeel op.



Zie je de prijs toch stijgen terwijl je zoekt? Dan is vaak de goedkoopste prijsgroep net uitverkocht. De meeste maatschappijen verkopen stoelen in groepen met een vaste prijs. Is zo'n groep op, dan geldt de prijs van de volgende groep. Met jouw zoekgedrag heeft dat niets te maken.

In het kort Vliegtickets zijn volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gemiddeld het goedkoopst rond 80 dagen voor vertrek; in de laatste twee maanden stijgen de prijzen sterk. Vluchten naar vakantiebestemmingen met vertrek in het weekend zijn duurder dan doordeweekse vluchten. Cookies wissen, incognito zoeken of een ander apparaat gebruiken heeft geen aantoonbaar effect op de ticketprijs. De nieuwe EU-regels met handbagage in de ticketprijs gelden pas vanaf 23 oktober 2027, dus niet voor de zomervakantie van 2027.