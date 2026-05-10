De tijd dat je games in een fysieke winkel kocht, ligt ver achter ons. Je verzamelt spellen via verschillende stores, abonnementen en bundels. En dankzij streaming is een eigen krachtige game-pc soms niet nodig. Er is kortom veel mogelijk, maar het overzicht ben je snel kwijt. Hoe houd je grip op je bibliotheek en budget?

In dit artikel Je leest waar je pc-games kunt kopen, welke stores en abonnementen er zijn en hoe je slim omgaat met aanbiedingen, bundels en gratis spellen. Ook laten we zien wat game-streaming toevoegt, hoe je spellen binnen je huishouden deelt en hoe je meerdere bibliotheken overzichtelijk bij elkaar houdt.

De meeste pc's hebben geen optisch station meer, dus de tijd dat je in een winkel een uitgebreid aanbod spellen in de rekken vond, is voorbij. En vind je toch een spel in een winkel, dan zit in de verpakking vaak een code waarmee je het spel toevoegt aan een digitaal platform zoals Steam. Anders dan bij spelcomputers, waar schijfjes of cartridges nog wel gangbaar zijn, koop je pc-spellen tegenwoordig dus meestal ergens digitaal. Dat betekent niet dat er niks te kiezen is, want een digitale aanschaf kan op allerlei manieren. In dit artikel zetten we de belangrijkste manieren om spellen aan te schaffen op een rij, maar het is door het ruime aanbod zeker geen compleet overzicht van alle mogelijkheden. We baseren ons op eigen ervaringen met platforms waar je games kunt aanschaffen en spelen.

Toch niet leuk? Van sommige spellen zijn demo's beschikbaar of is er de mogelijkheid om het spel tijdens een actieperiode gratis uit te proberen. Is er geen demo en blijkt een spel niet leuk? Dan is het soms mogelijk om je aanschaf terug te draaien. Daar zijn wel voorwaarden aan, want het is niet de bedoeling dat je het hele spel uitspeelt en dan alsnog je geld terugvraagt. Bij zowel Steam als Epic Games heb je twee weken om een aankoop ongedaan te maken, mits je speeltijd onder de twee uur zit. Bij GOG heb je 30 dagen om een aankoop ongedaan te maken en is er geen maximale speelduur, al wordt er wel op misbruik gelet.

Steam

Het bekendste platform waarop je pc-games kunt aanschaffen is Steam van ontwikkelaar en uitgever Valve. Steam begon als updateplatform voor Valves eigen spellen als Half-Life, maar groeide uit tot de populairste digitale spelwinkel. Steam heeft een website, maar om het platform daadwerkelijk te gebruiken installeer je Steam op je pc via de knop Steam installeren. Steam is beschikbaar voor Windows, maar ook voor macOS en Linux. Gebruik je een Mac, let er dan goed op of een spel op jouw systeem werkt. De Linux-ondersteuning is inmiddels zo goed dat je daar nog weinig rekening mee hoeft te houden. Valve is een drijvende kracht achter het geschikt maken van Windows-games voor Linux, waardoor speciale Linux-versies van spellen niet langer noodzakelijk zijn. Valve gebruikt zelf Linux in de vorm van SteamOS op de eigen draagbare spelcomputer Steam Deck en de aangekondigde Steam Machine. Je leest elders in dit nummer meer over gamen op Linux. Als je een spel aanschaft op Steam, wordt het onderdeel van je bibliotheek, waarna je het spel ook op andere systemen kunt installeren. Je kunt wel maar op één systeem tegelijkertijd spelen. Heb je naast een pc ook een Steam Deck, dan raden we je aan om spellen zoveel mogelijk op Steam te kopen.

Steam is het bekendste platform waar je pc-spellen kunt kopen.

Andere winkels

Een populaire tegenhanger van Steam is de Epic Games Store. Net als Valve is Epic zowel een ontwikkelaar als uitgever en is het bekend van de Unreal Engine en het populaire spel Fortnite. Qua werking is de Epic Games Store vergelijkbaar met Steam, maar Steam biedt een net iets gestroomlijndere ervaring. Is een spel veel goedkoper bij Epic Games, dan kun je het gerust daar kopen. Een andere bekende store is GOG. Deze store verkoopt moderne spellen, maar staat vooral bekend om het grote aanbod klassieke games. GOG stond oorspronkelijk dan ook voor Good Old Games. GOG past oudere spellen zo aan dat ze toch speelbaar zijn op moderne systemen. Een voordeel van GOG ten opzichte van de meeste andere stores is dat de spellen geen DRM hebben. Hierdoor kun je ze eenvoudig spelen op andere systemen en ben je, als je de installatiebestanden eenmaal hebt gedownload, niet afhankelijk van het voortbestaan van de store om ze in de toekomst te spelen. Ook is er nooit een actieve internetverbinding nodig om een spel van GOG te spelen en dat is bijvoorbeeld handig als je veel reist. Tot slot vind je in Windows zelf al een gamestore in de Xbox-app. Naast de Game Pass-abonnementen verkoopt Microsoft ook losse spellen.

De store GOG is erg sterk in oudere spellen.

Let op aanbiedingen

Nieuwe spellen zijn niet goedkoop, maar gaan relatief snel in de aanbieding en alle stores hebben meerdere keren per jaar een grote uitverkoop. In Steam kun je een verlanglijstje aanleggen waarmee je alerts kunt krijgen als een spel in de aanbieding is. Om een spel toe te voegen aan je verlanglijst, zoek je het spel in de Winkel en klik je op de knop Toevoegen aan verlanglijst. De verlanglijst open je door in het menu naar Winkel te gaan en te klikken op Verlanglijst. Via Opties kun je aangeven wanneer je alerts wilt krijgen, bijvoorbeeld bij een bepaald kortingspercentage of wanneer spellen minder dan een in te stellen prijs kosten. Ook Epic Games heeft een verlanglijstje dat ongeveer op dezelfde manier werkt. Zoek een spel dat je interessant vindt en klik op Verlanglijst om het spel toe te voegen. Klik bovenin beeld op de knop Verlanglijst, waarna je een lijst ziet van alle spellen die je in de gaten houdt. Wil je weten of een spel dat je nu wilt kopen een goede deal is, dan kun je via de website www.steamdb.info per spel een prijshistorie op Steam zien. De site https://egdata.app doet hetzelfde voor de Epic Games Store. Er zijn ook sites die deals over een groot aantal aanbieders bijhouden, zoals www.gg.deals, maar let erop dat deze site en vergelijkbare sites ook prijzen van zogenoemde keysites tonen (zie kader).

Op Steam en de Epic Games Store kun je een verlanglijstje maken om aanbiedingen in de gaten te houden.

Goedkope keys? Er zijn allerlei (schimmige) sites waar je keys voor spellen kunt kopen die je kunt claimen op bijvoorbeeld Steam. We willen het bestaan hiervan niet negeren, want dergelijke sites kom je al snel tegen als je aanbiedingen zoekt. We raden je het alleen niet aan. De herkomst van de aangeboden keys is vaak onduidelijk. Het kan natuurlijk zo zijn dat ze netjes van de uitgever afkomstig zijn. Het is net zo goed mogelijk dat ze ergens gestolen zijn, voor een andere goedkopere markt bedoeld zijn of met een gestolen creditcard zijn aangeschaft. Je loopt daardoor het risico dat een toegevoegd spel weer uit je bibliotheek verwijderd wordt als er iets mis mee blijkt te zijn.

Bundels

Heb je nog weinig spellen en wil je snel een verzameling opbouwen? Dan kunnen bundels interessant zijn. Een bekende aanbieder van bundels is Humble Bundle, waar je altijd meerdere bundels vindt op het gebied van software, ebooks en games. Humble heeft geen eigen platform; voor ieder spel zie je waar je het aangeschafte spel kunt claimen en vaak is dat Steam. Je bepaalt bij Humble Bundle zelf hoeveel je voor een bundel betaalt, maar er is wel een minimumprijs om alle titels in een bundel te krijgen. Een deel van de opbrengsten gaat naar een goed doel. Claim spellen direct na aanschaf, want de keys kunnen verlopen. Daarnaast heeft Humble een store waar je spellen per stuk kunt kopen, waarna je ze kunt toevoegen aan Steam.

Een bundel is een goedkope manier om snel een leuke collectie spellen op te bouwen.

Abonnementen

Het eerder genoemde Humble heeft ook een maandelijks abonnement, Humble Choice, waarmee je iedere maand een aantal spellen krijgt die je, net als de bundels, claimt om ze voor altijd te houden. Wil je, net als je gewend bent van streamingdiensten als Netflix, direct toegang tot een groot aantal titels, dan kun je terecht bij Microsoft dat Game Pass-abonnementen aanbiedt. Voor een vaste prijs per maand krijg je toegang tot een groot aantal spellen die je lokaal kunt installeren. Wel heb je alleen toegang zolang je een abonnement hebt. Game Pass is daarom vooral interessant als je graag veel nieuwe dingen probeert en veel speelt. Afhankelijk van het abonnement kun je Game Pass op zowel een Xbox als pc gebruiken. Wil je ook spelen op een Xbox, dan kun je kiezen uit de varianten Xbox Game Pass Essential, Premium en Ultimate voor respectievelijk 8,99, 12,99 of 26,99 per maand. Hoe hoger de prijs, hoe meer spellen je krijgt. Wil je alleen op de pc spelen, dan is PC Game Pass interessant. Deze variant kost 14,99 per maand, maar biedt veel meer spellen dan Premium en geeft je ook toegang tot de nieuwste titels. Iets waarvoor je, als je ook de Xbox wilt gebruiken, het duurste Ultimate-abonnement moet afsluiten.

Aan het aanbod op PC Game Pass worden regelmatig nieuwe spellen toegevoegd.

Gratis spellen

Maakt het je niet zoveel uit wat je speelt? In veel stores vind je een onderdeel gratis spellen. Dat zijn doorgaans wel freemium multiplayer-spellen als Fortnite. Heb je liever spellen die een singleplayerervaring bieden? De bekendste bron van gratis spellen is de Epic Games Store. Iedere week geeft Epic op donderdagmiddag minimaal een gratis spel weg, terwijl rond de feestdagen in december twee weken lang iedere dag een spel wordt weggegeven. Heb je zo'n spel geclaimd, dan blijft dat spel onderdeel van je bibliotheek. Heb je een Amazon Prime-abonnement? Dan heb je naast gratis verzending en de videostreamingdienst ook toegang tot een wisselend aanbod spellen, verdeeld over een streamingdienst en claimbare spellen die je op je pc installeert. Deze claimbare spellen voeg je toe aan platforms als Epic Games, GOG of Amazons eigen launcher, waarna je ze ook kunt spelen nadat je Prime opzegt. Daarnaast geeft Amazon je als Prime-abonnee streambare spellen op streamingdienst Luna. Soms worden er gratis spellen aangeboden op bijvoorbeeld Steam of GOG. Je kunt hiervoor sites als Pepper in de gaten houden.

In de Epic Games Store vind je iedere week een nieuw gratis spel.

Savegames uitwisselen Er zijn zeldzame uitzonderingen, maar vaak zijn savegames helaas niet uitwisselbaar tussen platforms. Heb je bijvoorbeeld een spel op Microsofts PC Game Pass gespeeld en is je favoriete spel ergens in de aanbieding waarna je Game Pass denkt op te zeggen, dan is dat in de praktijk niet mogelijk als je denkt door te kunnen spelen. Je zult dan meestal opnieuw moeten beginnen. Aanbieders van platforms doen er namelijk alles aan om jou binnen hun ecosysteem te houden, zodat je steeds meer content op dat platform aanschaft. Je kunt natuurlijk wel onderzoeken of jouw favoriete spel toevallig een uitzondering is. Soms is het mogelijk om savegames handmatig naar een andere map te kopiëren of heeft de ontwikkelaar een eigen clouddienst die dat regelt.

Streamen

Pc-onderdelen worden de laatste tijd steeds duurder, waardoor een game-pc veel kost. Je hebt tegenwoordig niet per se een eigen pc nodig om toch moderne spellen te kunnen spelen dankzij streamingdiensten. Een nadeel van streamen kan zijn dat het allemaal net wat minder direct aanvoelt, al is dat bij de meeste singleplayergames niet zo'n probleem. Om zoveel mogelijk latency te voorkomen, raden we je aan om een bekabelde ethernetverbinding te gebruiken als je games streamt. De bekendste streamingdienst is Nvidia's GeForce Now, waarop we in de volgende paragraaf dieper ingaan. GeForce Now is niet de enige streamingdienst, zo heeft Amazon zijn eigen streamingdienst Luna. In tegenstelling tot GeForce Now heeft Luna een eigen spelaanbod. Je krijgt een beperkte selectie als je een Amazon Prime-abonnement hebt en je kunt aanvullend Luna Premium (9,99 euro per maand) en Ubisoft+ (17,99 per maand) afsluiten voor een grotere spelbibliotheek. Luna gebruik je op de pc in een browser en streamt spellen in Full HD. Ook Microsoft heeft met Xbox Cloud Gaming een streamingdienst waarmee je zo'n 100 consolegames kunt spelen en die je kunt gebruiken als je een geschikt abonnement hebt in de vorm van Xbox Game Pass Essential, Premium of Ultimate. Je kunt Cloud Gaming niet gebruiken als je een PC Game Pass-abonnement hebt. Streamen kan op de pc in de Xbox-app door te klikken op Cloud Gaming of via een browser.

Amazon biedt met Luna pc-spellen aan die je via je browser kunt spelen.

GeForce Now

Nvidia's GeForce Now is de bekendste streamingdienst voor games. Het is belangrijk om te weten wat GeForce Now niet is. GeForce Now is namelijk geen abonnement op een spelbibliotheek. Nvidia ondersteunt veel games, maar die spellen moet je zelf ergens in bezit hebben, op bijvoorbeeld Steam, Epic Games, GOG of als onderdeel van een abonnement als PC Game Pass. De dienst laat zich dan ook meer omschrijven als het huren van een virtuele game-pc. Nvidia heeft verschillende abonnementsvormen waarbij je met een duurder abonnement betere virtuele hardware krijgt om in een hogere resolutie te kunnen streamen. Je kunt GeForce Now gratis uitproberen in Full HD. Je hebt dan een maximale spelsessie van een uur en er zijn wachtrijen. Voor langere speelsessies en een hogere resolutie moet je een abonnement afsluiten van 10,99 of 21,99 euro per maand. Helaas kun je ook als je een abonnement hebt niet onbeperkt spelen. GeForce Now kent zowel een maximale duur van een gamesessie van 6 of 8 uur als een maximale speeltijd van 100 uur per maand. Is die speeltijd op, dan kun je speeltijd bijkopen. Je kunt GeForce Now in de browser gebruiken, maar je krijgt een betere ervaring als je de client gebruikt die beschikbaar is voor Windows, macOS en op het moment van schrijven als bèta voor Linux. Daarnaast zijn er ook apps voor onder andere Android, Android TV, iOS en iPadOS.

Je kunt op GeForce Now per game kijken via welke store je een spel kunt koppelen.

Spellen delen

Heb je meerdere mensen die binnen je huishouden gamen? Dan kun je op Steam spellen met elkaar delen binnen een Steam-gezin. Klik hiervoor in de Steam Launcher op je accountnaam en vervolgens op Accountgegevens. Vervolgens klik je op Gezinsbeheer en op Gezin aanmaken. Doorloop de stappen, waarna je gezinsleden kunt toevoegen. Je mag maximaal 6 gezinsleden toevoegen die onderdeel moeten zijn van je huishouden. Gezinsleden kunnen tegelijkertijd spelen, maar een spel kan maar door één gezinslid tegelijkertijd gespeeld worden. Willen bijvoorbeeld twee gezinsleden hetzelfde spel spelen, dan zijn binnen het gezin twee exemplaren van dat spel noodzakelijk. Overigens kunnen niet alle spellen met een gezin gedeeld worden, bijvoorbeeld spellen die afhankelijk zijn van een account of launcher van een derde partij, zoals spellen van Ubisoft, Rockstar of EA. Je leest hier meer over Steam-gezinnen. Hoewel GOG geen DRM heeft, zijn spellen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wel kun je spellen op meerdere pc's installeren.

Je kunt in Steam zien welke spellen je kunt delen met andere gebruikers.

Overkoepelende launcher

Je kunt pc-games prima op meerdere plekken kopen en vervolgens spelen. Het enige minpunt is dat je dan wel met meerdere launchers te maken hebt. Je kunt snelkoppelingen maken om een spel direct vanuit Windows te starten. Dat kan afhankelijk van de hoeveelheid spellen die je hebt wel onoverzichtelijk worden en biedt geen mogelijkheden om je bibliotheek op bijvoorbeeld genre te filteren. Gebruik je meerdere stores om spellen te kopen, dan is het aan te bevelen om een overkoepelende launcher te installeren. Zo'n launcher verzamelt spellen van verschillende platforms en presenteert ze in één overzicht. Er zijn verschillende launchers met ondersteuning voor meerdere platforms, zoals Playnite, Heroic Games Launcher, GOG Galaxy en LaunchBox. Ook Microsofts met Windows meegeleverde Xbox-app presenteert spellen van verschillende platforms. Niet alle launchers ondersteunen alle platforms. Onder Windows biedt Playnite wat ons betreft de beste mix tussen ondersteunde platforms en mogelijkheden. Let erop dat je naast de overkoepelende launcher de eigen launchers van bijvoorbeeld Steam of Epic Games ook geïnstalleerd moet laten op je systeem. Daarnaast vereisen sommige ontwikkelaars van spellen, zoals Ubisoft, dat ook hun launcher geïnstalleerd blijft.