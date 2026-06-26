Monteer een dashcam in jouw auto om de weg te filmen. Nuttig, want je kijkt naderhand zo nodig gebeurtenissen terug. Ontstaat er bijvoorbeeld onderweg of op de parkeerplaats schade aan het voertuig, dan zijn deze beelden voor de verzekeraar nogal waardevol. Je hebt namelijk concreet bewijs van wie er verantwoordelijk is voor die deuk of kras. Daarnaast fungeert een goede dashcam ook als wegassistent. Waar moet je op letten als je er een wilt kopen?

Het woord dashcam is een afkorting voor dashboardcamera. Kortom, het is een speciale camera voor jouw auto. Dit apparaatje filmt voortdurend door de voorruit, waarbij het de beelden opslaat. Daarnaast leggen geavanceerde producten ook het interieur en het wegdek aan de achterzijde van de auto vast.

Bij een ongeluk, schadeclaim of ander verkeersincident maakt een dashcam veel verschil. De opnames liegen namelijk niet, zodat er minder discussie over een gebeurtenis ontstaat. De meeste schades ontstaan overigens op parkeerplaatsen. Helaas laten daders hierbij lang niet altijd een briefje achter. Een dashcam komt dan goed van pas! Als je de auto verlaat, kunnen sommige modellen gewoon filmen. Voorzie je auto zo dag en nacht van videobewaking. Op die manier toon je eenvoudig aan dat je geen schuld aan een bepaalde beschadiging hebt.

Foto: Nextbase Een dashcam is altijd op de weg gericht.

Montage

Bedenk vooraf goed waar in de auto je de dashcam wilt plaatsen. Er is meestal een houder met een zuignap of plakstrip inbegrepen. Hiermee plak je de behuizing eenvoudig op de voorruit. Wanneer je de dashcam achter de binnenspiegel hangt, belemmert het apparaatje niet jouw zicht. De kabel werk je achter de dakbekleding weg. Bepaalde modellen zet je als alternatief bovenop het dashboard neer. De onderzijde van de houder heeft dan een antisliplaagje, waardoor de dashcam onderweg op zijn plek blijft staan. Een hoge positie op het voorraam heeft overigens de voorkeur, want dit geeft een beter camerabeeld.

Veel dashcams hebben weliswaar een bescheiden accu, maar het is verstandig om het apparaat onderweg van stroom te voorzien. Hiervoor zit er doorgaans een kabel met een 12V-stekker in de productdoos. Veel auto’s hebben een sigarettenaansteker waarmee je de dashcam op de voeding kunt aansluiten. Heeft jouw auto een usb-poort, dan kun je ook een exemplaar met een usb-kabel overwegen. Een voorwaarde is dat deze aansluiting voldoende stroom levert. Wanneer je de auto start, springt een aangesloten dashcam vanzelf aan.

Foto: Nextbase De meeste dashcams bevestig je met een zuignap achter de binnenspiegel.

Beeldkwaliteit

Tegenwoordig kun je bijna geen dashcam met een matige beeldkwaliteit meer kopen. Zelfs de goedkoopste modellen ondersteunen veelal een resolutie van 1920 × 1080 pixels. Die voldoen prima, want nummerborden zijn over het algemeen goed te lezen. Wil je onderweg graag haarscherpe opnames maken? Als je bereid bent om meer geld uit te geven, kun je een dashcam met een hoge resolutie van 2560 × 1440 of zelfs 3840 × 2160 pixels overwegen. Hierbij is de kans groter dat je nummerborden over een langere afstand kunt lezen. Bovendien is de beeldkwaliteit ook na digitaal inzoomen nog acceptabel.

Naast de resolutie spelen de kwaliteit van de lens en sensor een belangrijke rol. Bevat de camera een lichtgevoelige sensor, dan resulteert dat in helder nachtzicht. Wellicht zijn hierdoor de opnames beter bruikbaar. Om die reden bevatten veel dashcams van onder meer Mio en Viofo een kwalitatieve Sony Starvis-sensor. Die sensor levert zelfs tijdens ritten met weinig omgevingslicht een scherp en helder beeld.

Controleer ook nog even de framerate van de camera. Het aantal fps geeft aan hoeveel frames per seconde de dashcam opneemt. Een waarde van 30 of zelfs 60 fps resulteert in een vloeiend beeld.

Met een maximale resolutie van 3840 × 2160 pixels biedt de Kenwood DRV-A610W een uitstekende beeldkwaliteit.

Breed gezichtsveld

Let bij je zoektocht naar een nieuwe dashcam vooral ook op de kijkhoek. Fabrikanten drukken deze waarde uit in het aantal graden. Hoe groter de kijkhoek, hoe ruimer het gezichtsveld van de dashcam. Niet voor niets hebben de meeste producten een groothoekcamera met een kijkhoek van ergens tussen de 120 en 160 graden. Gunstig, want daarmee film je een groot deel van het wegdek. Zeker op snelwegen met meerdere rijstroken en kruispunten is zo’n ruim gezichtsveld geen overbodige luxe. Het gebruik van een groothoeklens heeft trouwens ook een keerzijde. Mogelijk is het beeld aan de randen van de video ietwat vervormd.

Een grote kijkhoek komt in verschillende situaties goed van pas. Zodra een weggebruiker bijvoorbeeld een verkeersovertreding op een andere rijstrook maakt, is het prettig wanneer de dashcam deze verboden manoeuvres registreert. Bij eventuele schade kun je in dat geval doorslaggevend bewijs aan de verzekeraar overleggen.

Bij dashcams met een breed gezichtsveld vang je meerdere rijstroken in beeld.

Beelden opslaan

Voor het opslaan van beeldmateriaal hebben vrijwel alle dashcams een microSD-kaartslot. Prik hierin een geheugenkaart om de video’s enige tijd te bewaren. Dat gebeurt meestal door middel van zogeheten loopopnames. Zodra de geheugenkaart vol is, overschrijft de dashcam automatisch de oudste beelden. Op die manier blijft de dashboardcamera altijd filmen.

Check vooraf hoeveel opslagcapaciteit het beoogde product maximaal accepteert. Deze waarde ligt bijvoorbeeld op 128, 256 of 512 GB. Wanneer de camera een hoge resolutie ondersteunt, heeft een geheugenkaart met een behoorlijke capaciteit de voorkeur. Op die manier kun je de beelden een tijdje bewaren. Houd er rekening mee dat veruit de meeste fabrikanten geen microSD-kaart meeleveren. Is er wél een geheugenkaart bijgesloten, dan heeft die vaak slechts een capaciteit van pakweg 32 of 64 GB.

Meestal bevindt het geheugenkaartslot zich aan de zijkant of onderzijde van de behuizing.

Sensors

Vrijwel alle dashcams hebben één of meerdere sensors. De G-sensor biedt veel meerwaarde, omdat die versnellingen, trillingen en schokken van het voertuig kan registreren. Meet de G-sensor een buitengewone waarde, dan is er mogelijk sprake van stevig remmen, een plotselinge ruk aan het stuur of zelfs een ongeval. De meeste dashcams vergrendelen meteen de bijbehorende videoclip, waardoor andere opnames de beelden niet kunnen overschrijven. Vaak kun je de gevoeligheid van de G-sensor in de instellingen aanpassen.

Verder is het fijn wanneer de dashcam beweging rondom de auto detecteert. Loopt of fietst er iemand langs jouw auto, dan ziet de bewegingssensor dat. Het apparaat start vervolgens automatisch een opname.

De meeste producten hebben ook een gps-sensor. Die biedt verschillende voordelen. Zo koppelt de dashcam de juiste locatiegegevens aan elke opname. Sommige modellen kunnen via een verbonden smartphone de hulpdiensten inschakelen. De juiste locatie is hierbij cruciaal. Verder meet een gps-sensor ook de actuele snelheid.

De G-sensor registreert een onverhoopte botsing, waarna de dashcam de videoclip beveiligd opslaat.

Parkeermodus

Een dashcam behoudt op de parkeerplaats zijn functie, mits je een exemplaar met een speciale parkeermodus aanschaft. Wanneer er een bepaalde activiteit bij jouw voertuig plaatsvindt, begint de dashcam met opnemen. De aanwezige sensor registreert bijvoorbeeld trillingen en bewegingen, waarna de dashcam begint met opnemen. Zo kan de camera onder meer vandalisme of een aanrijding vastleggen.

Hoewel de meeste producten een accu hebben, biedt die voor de parkeermodus te weinig capaciteit. Ook wanneer je de auto enkele dagen laat staan, wil je logischerwijs dat de parkeermodus actief blijft. Om die reden verkopen veel merken een zogenoemde hardwirekit. Dat is een inbouwset waarmee je de dashcam rechtstreeks op een voedingsbron van de auto aansluit.

Zodra de motor van de auto is uitgezet, ontvangt de dashboardcamera evengoed een beetje stroom. Wees trouwens niet bang voor een lege autoaccu, want de dashcam schakelt zichzelf bij een te lage spanning vanzelf uit. De montage van zo’n hardwirekit vereist wel wat technische kennis. Mooi meegenomen is dat op deze manier de sigarettenaansteker vrij blijft.

Met de Mio MiVue Smartbox IV hardwirekit (ca. 40 euro) koppel je een dashcam aan de accu van de auto.

Scherm

Als er onderweg iets gebeurt, wil je de beelden misschien meteen terugkijken. Een dashcam met een ingebouwd scherm heeft dan de voorkeur. Je hebt dan namelijk geen smartphone of computer nodig. Modellen met een touchscreen bieden over het algemeen een groter beeld, omdat de fabrikant minder ruimte voor fysieke knoppen hoeft te reserveren. Een scherm van tussen de 2 en 3 inch is een prettig formaat. Verder gebruik je het scherm ook voor het kiezen van een optimale camerahoek en het wijzigen van instellingen. Veel dashcams schakelen het scherm tijdens een rit uit, zodat je onderweg niet afgeleid raakt.

Deze dashcam van Garmin heeft een groot aanraakscherm.

Bluetooth, wifi en 4G

Tegenwoordig ondersteunen dashcams uit het midden- en topsegment veelal bluetooth en/of wifi. Via deze draadloze verbinding communiceert het apparaatje met je smartphone, tablet of laptop. Kopieer op die manier bijvoorbeeld beeldmateriaal naar de computer of het mobiele toestel. Nuttig om te weten is dat je via bluetooth of wifi alleen in de buurt van de dashcam verbinding met een smartphone kunt maken.

Fabrikanten als Garmin, Mio, Viofo en Nextbase hebben een eigen app, zodat je in een overzichtelijke bibliotheek beelden opzoekt. Mogelijk heb je deze app ook nodig om verse firmware-updates op de dashcam te installeren en instellingen te wijzigen. Goedkopere producten zonder draadloze connectiviteit verbind je doorgaans via usb met een pc of laptop. Zet op die manier beelden over.

Enkele dure dashcams ondersteunen mobiel internet via 4G of 5G. Het voordeel hiervan is dat je de beelden overal ter wereld kunt opvragen. Zodra er iets ongewoons rondom de auto gebeurt, ontvang je een pushbericht op je smartphone. Neem vervolgens digitaal een kijkje. Vaak zie je in de app ook livebeelden. Aan zo’n 4G- of 5G-verbinding zijn trouwens wel kosten voor een mobiel data-abonnement verbonden.

Foto: Nextbase De betere dashcams verbind je met een app op een smartphone.

Extra camera’s

Tegenwoordig leveren fabrikanten bij uitgebreide dashcams een achteruitcamera mee. Bij dergelijke dual-modellen bevestig je de tweede camera op de achterruit. Dat werkt eveneens meestal met een plakstrip of zuignap. Bedenk wel dat je de componenten met een kabel aan elkaar dient te koppelen. Aan jou de taak om dit snoertje netjes weg te werken, bijvoorbeeld in de dakbekleding van de auto. Veel dashcams van pakweg Mio, Kenwood en Nextbase kun je met een apart verkrijgbare achteruitcamera uitbreiden. Let hierbij eveneens op de resolutie en kijkhoek, want de onderlinge verschillen zijn groot.

Sommige achteruitcamera’s hebben een tweede lens. Die is naar binnen gericht, waardoor je tegelijkertijd de binnenzijde van de auto bewaakt. Deze derde camera is nuttig voor het geval je de beelden van een eventuele inbraak wilt terugkijken. Tot slot zijn er ook afzonderlijke interieurcamera’s te koop. Het gelijktijdig gebruik van meerdere camera’s vereist veel opslagruimte. Plaats dus een geheugenkaart met voldoende opslagcapaciteit.

Vanwege de aanwezige Sony Starvis-sensor levert deze los verkrijgbare Mio MiVue E40-achteruitcamera een prima beeld.

Wegassistent

Behalve het maken van opnames ontpoppen veel dashcams zich ook tot wegassistent. Diverse modellen waarschuwen je voor flitspalen en een te hoge snelheid. Vraag jezelf af of je deze opties wel nodig hebt, want navigatiesystemen en -apps bieden soortgelijke mogelijkheden. Het is vervelend wanneer je allerlei meldingen door elkaar hoort. Bepaalde dashcams waarschuwen je ook als je te dicht op je voorganger rijdt of niet midden op de wegstrook rijdt. Je hoort dan bijvoorbeeld een geluidssignaal.

De uitgebreide Nextbase IQ Smart waarschuwt je voor allerlei gevaren op de weg.

Kooptips Wil je voortaan met een betrouwbare dashcam de weg op? We zetten drie interessante producten uit verschillende prijsklassen in de schijnwerpers. Denver CCT-1230

Prijs: € 25,- Een eenvoudige dashcam is helemaal niet zo duur. Zo verkopen verschillende webshops dit exemplaar voor rond de 25 euro. Prik de bijgevoegde 12V-stekker in de sigarettenaansteker van de auto en plak de camera met de zuignap op de voorruit. Vergeleken met duurdere modellen zijn er logischerwijs wel wat beperkingen. De CCT-1230 accepteert bijvoorbeeld alleen een microSD-kaart tot maximaal 32 GB. Bovendien is de kijkhoek van 60 graden niet zo ruim. Voor zo’n goedkoop product valt de beeldkwaliteit van 1920 × 1080 pixels trouwens niet tegen. Naast video registreert de CCT-1230 ook geluid, want de behuizing bevat een microfoon. Voor het bekijken van de opnames is er een lcd-scherm van 2,4 inch geïntegreerd.

Mio MiVue C595WD Dual (T35 bundel)

Prijs: € 169,99 Houd met de betaalbare Mio MiVue C595WD Dual zowel voor als achter jouw auto een oogje in het zeil. In het pakket zitten namelijk twee camera’s. Er is ook de nodige bedrading bijgesloten, waardoor je de componenten aan elkaar kunt knopen. Beide camera’s filmen in een acceptabele resolutie van 1920 × 1080 pixels. In combinatie met de uitgebreide kijkhoeken van 140 (voor) en 130 (achter) graden ziet de MiVue C595WD Dual niet gauw iets over het hoofd. Aan de hand van de gps-chip houdt deze dashcam jouw snelheid en locatie in de gaten. Rijd je te hard of nader je een flitspaal, dan ontvang je hiervan een waarschuwing. Voor communicatie met een smartphone-app is er een wifi-adapter ingebouwd. Je bewaart op het mobiele toestel optioneel een back-up van de opnames. Deze dashcam is geschikt voor een microSD-kaart van hoogstens 256 GB.