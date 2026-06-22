Kladblok was jarenlang het eenvoudigste tekstprogramma van Windows: kaal, snel en zonder franjes. Daar komt nu verandering in. Met behulp van AI kun je voortaan tekst laten herschrijven, inkorten of verduidelijken, rechtstreeks vanuit het programma dat je al kent. Zelfs wie Kladblok altijd links liet liggen, zal merken dat het plots een stuk interessanter is geworden.

Stap 1: Copilot in Kladblok activeren

De AI-functies in Kladblok zijn alleen beschikbaar voor Microsoft 365-abonnees en je Windows-systeem moet up-to-date zijn. In Nederland en België krijg je als abonnee 60 AI-credits per maand. Elke AI-actie kost credits, maar die worden maandelijks opnieuw aangevuld.

Houd er rekening mee dat Kladblok geen toegang heeft tot bestanden buiten het programma. Het verwerkt alleen tekst die je erin plakt of typt. Normaal staan de AI-functies standaard ingeschakeld. Je controleert dit door Kladblok te openen en op het tandwielpictogram rechtsboven te klikken. Ga naar de instellingen, scrol naar beneden en controleer of Copilot is ingeschakeld.

Controleer of Copilot in Kladblok is ingeschakeld.

Stap 2: Aangepast herschrijven

Plak of typ je tekst in Kladblok en selecteer het deel dat je wilt verbeteren. Druk op Ctrl+D of klik met de rechtermuisknop op de selectie en kies Aangepast herschrijven.

Je krijgt verschillende opties: Korter maken, Langer maken en Toon wijzigen. Kies je voor Toon wijzigen, dan kun je de tekst bijvoorbeeld formeler, informeler, inspirerender, humoristischer of overtuigender maken.

De aangepaste tekst verschijnt in een pop-upvenster. Via de knop Formatteren kun je ook de structuur aanpassen, bijvoorbeeld naar een alinea, lijst of zakelijke tekst. Er zijn zelfs opties zoals academisch, marketing of poëzie. Kies de versie die het beste past en klik op Vervangen om die in je document te plaatsen.

Je bepaalt zelf de toon waarop Kladblok de tekst moet herschrijven.

Stap 3: Samenvatten en Schrijven

Heb je alleen de essentie van een tekst nodig, dan selecteer je die en druk je op Ctrl+M, of je kiest Samenvatten via het rechtermuismenu. Je bepaalt zelf hoe beknopt de samenvatting moet zijn en welke toon je wilt gebruiken.

Daarnaast is er de functie Schrijven. Gebruik Ctrl+Q of kies Schrijven via de rechtermuisknop. Geef vervolgens in eenvoudige woorden aan wat je nodig hebt, bijvoorbeeld: “Maak een lijst met opsommingstekens van essentiële spullen voor een reis naar Egypte.” Klik op Verzenden en Kladblok genereert automatisch een voorstel.