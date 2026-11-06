Met de ROG Swift OLED PG32UCWM brengt ASUS de eerste 32-inch 4K-monitor met een RGB Stripe Tandem oledpaneel op de markt. Daarmee combineert hij haarscherp beeld met het contrast en de snelheid waar oled om bekendstaat. Tel daar 240 Hz op 4K en een 1080p 480Hz-modus bij op en dit zou de beste allround gamemonitor van dit moment moeten zijn.

Specificaties Prijs: 1259 euro

Formaat: 32 inch

Resolutie: 3840 × 2160 (240 Hz) of 1920 × 1080 (480 Hz)

Aansluitingen: DisplayPort 2.1, 2x HDMI 2.1, usb-c (90 watt laden)

Eigenschappen: Usb-hub, ergonomische voet, kabelmanagement

Website: www.asus.com

Eerdere woled-monitors gebruikten een extra witte subpixel om de helderheid te verhogen, terwijl QD-oledpanelen een afwijkende subpixelindeling hadden die verkleuring rond tekst kon veroorzaken. Tijdens het gamen viel dat nauwelijks op, maar bij dagelijks werken was het wel zichtbaar.

Het nieuwe Tandem oledpaneel van LG gebruikt een traditionele RGB Stripe-indeling, vergelijkbaar met een lcd-monitor. Tekst oogt hierdoor merkbaar scherper en van color fringing is praktisch geen sprake meer. Gecombineerd met de hoge pixeldichtheid van 4K op 32 inch is dit een flinke vooruitgang. Alle bekende oled-voordelen, zoals perfect zwart, uitstekend contrast, mooie kleuren en extreem snelle responstijden, blijven ondertussen behouden.

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Uitstekend beeld

De afstelling vanuit de fabriek is uitstekend. Het scherm dekt de volledige P3-kleurruimte en zowel kleuren als grijswaarden blijven gemiddeld onder een Delta E van 2. Ook de aparte sRGB-modus is vrijwel perfect afgesteld. De maximale SDR-helderheid bedraagt 483 nits, terwijl een volledig wit scherm 262 nits haalt. In HDR neemt de maximale helderheid toe tot ca. 1100 nits. Dat lijkt minder indrukwekkend dan de 1300 tot 1500 nits op oudere oledschermen, maar omdat bij dit scherm al het licht uit de RGB-oleds komt, zie je dat de helderheid in echte beelden juist wat indrukwekkender is. De TrueBlack Glossy coating maakt eveneens indruk. Zwart oogt duidelijk donkerder dan op veel eerdere oled-monitors en kleuren lijken extra van het scherm te spatten.

Foto: ASUS De ASUS ROG Swift OLED PG32UCWM heeft een grote voet en een uitgesproken ontwerp.

Compleet

ASUS laat ook met deze uitvoering weinig punten liggen. De bouwkwaliteit is top, terwijl je ook op het gebied van aansluitingen niets tekortkomt. Het scherm heeft naast DisplayPort en HDMI ook usb-c met 90 watt Power Delivery. Hierdoor kun je het scherm met één kabel op een moderne laptop aansluiten. De 4K 240Hz-modus is ideaal voor de meeste games, terwijl competitieve gamers naar 1080p 480 Hz kunnen schakelen. Alleen de grote voet en het uitgesproken ontwerp zullen niet iedereen aanspreken.

Conclusie

De PG32UCWM is een van de beste allroundmonitoren die we hebben getest. Het nieuwe paneel combineert de snelheid, kleuren en het contrast van oled met uitstekende tekstscherpte. De meerprijs ten opzichte van oudere oled-modellen is wel fors.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCWM 5 / 5 Score De Pluspunten Goede beeldkwaliteit

Uitstekende tekstscherpte

Twee resoluties

Aansluitingen De Minpunten Hoge introductieprijs

Grote voet

Uitgesproken gamedesign