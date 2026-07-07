Hoewel elke laptop een ingebouwde touchpad heeft, heb ik altijd een reismuis in mijn tas zitten. Je kunt dan direct een stuk fijner werken als je ergens aan een tafel of bureau kunt zitten. Onderweg telt elke gram en centimeter. Dankzij een vernuftig scharnier past de Logitech Mobi Fold ingeklapt zelfs in je broekzak. Maar is het ook een goede muis?

Logitech Mobi Fold 5 / 10 Score De Pluspunten Compact

Voor 3 apparaten

Prima software

Goede accuduur

Goede bouwkwaliteit De Minpunten Oncomfortabel

Scharnier maar in één stand

Vervelend scrolgedeelte

Duur Een reismuis is wat ons betreft een onmisbaar product en onderweg kunnen producten bijna niet compact genoeg zijn. Het dichtklappen van de muis is daarom best een slim idee en op het eerste gezicht heeft Logitech dit goed voor elkaar. De bouwkwaliteit is prima en het scharnier voelt stevig aan. Helaas heeft de Logitech Mobi Fold een belangrijk nadeel: hij ligt totaal niet lekker in de hand. Hoe goed de functionaliteit en software verder ook zijn, dat is toch het belangrijkste aspect van een muis.

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De Logitech Mobi Fold valt direct op door de geribbelde, rubberachtige structuur boven op de muis. Daar zit het scharnier waardoor je hem kunt dichtklappen. Het rubberachtige materiaal bovenop voelt prettig aan en ziet er goed uit, en hopelijk blijft dat ook zo. In het verleden werden dergelijke materialen na verloop van tijd plakkerig, al lijkt dat tegenwoordig beter onder controle te zijn.

De knoppen en de onderkant (waar de sensor zit) zijn gemaakt van een matte, harder aanvoelende kunststof die er eveneens netjes uitziet. Het scharnier voelt degelijk en stevig aan, waardoor je hem niet te ver kunt doorbuigen. Al met al is de bouwkwaliteit prima voor elkaar.

Geen nieuw idee

Een muis met een scharnier is geen nieuw idee. Je hebt vast weleens gehoord van de Microsoft Surface Arc Mouse, die een vergelijkbaar concept heeft. Opengeklapt lijken de Mobile Fold en Arc Mouse zelfs best veel op elkaar, ook qua materiaalgebruik. Maar waar je de Logi Mobi Fold als het ware dichtklapt, maak je de Arc Mouse juist plat als je hem uitschakelt. De Arc Mouse is hierdoor superplat terwijl de Fold beter in broekzak past. Op de foto’s hieronder kun je het verschil goed zien.

Verwisselbare accu

De Fold is voorzien van een ingebouwde accu, en dat was in het verleden altijd een zwak punt van dit soort producten. Bij de Logi Fold kun je echter snel bij de accu (als dat moet) door een klepje op de onderkant los te trekken. Daar heb je verder niks voor nodig; je nagel is genoeg. Nieuwe accu’s kun je in de toekomst waarschijnlijk net als voor andere Logitech-producten via iFixit aanschaffen.

© Jeroen Boer - ID.nl Je kunt de accu eenvoudig bereiken door een klepje los te trekken.

Je laadt de muis op via usb-c. De kabel stop je achter in de muis, en hoewel de muis tijdens het laden werkt, kan dat eigenlijk niet want de stekker zit dan omlaag gericht naar je bureaublad en de kans is hierdoor groot dat je poort beschadigt. Opladen kan dus eigenlijk net als bij Apples muizen alleen als je hem niet gebruikt. Gelukkig zorgt 1 minuut laden al voor 3 uur werktijd, dus heel erg is deze ontwerpkeuze nu ook weer niet. Een volle accu moet zo'n 33 dagen meegaan.

Genoeg functies

Je kunt de Logi Mobi Fold verbinden via bluetooth of via een Logitech Bolt-ontvanger. Zo’n Bolt-ontvanger wordt trouwens niet meegeleverd. De muis heeft net zoals andere Logitech-producten drie verbindingsprofielen die je kunt selecteren met een knopje op de onderkant. Zo kun je de muis dus gebruiken met meerdere laptops of tablets.

Net als elke andere muis heeft de Logitech Mobi Fold een linker- en rechtermuisknop. Een touchpad doet dienst als virtueel scrolwiel. Daarmee is de basisfunctionaliteit afgedekt. De Mobi Fold lijkt aanvankelijk geen bladerknoppen te hebben, maar Logitech heeft dat slim opgelost. De voor- en achterkant van het scrolgedeelte kun je indrukken en functioneren als bladerknoppen. Handig, want een muis zonder bladerknoppen is wat mij betreft direct onbruikbaar. Heb je liever een andere functie voor die twee bladerknoppen, dan kun je dat instellen via de Logi Options+-app. Via deze software kun je ook de scrolrichting van het touchpad omdraaien

In de Logi Options+-app kun je de functionaliteit van de bladerknoppen aanpassen.

Niet comfortabel

De Fold heeft één groot probleem: hij is niet comfortabel. Zelf vind ik hem totaal niet fijn in de hand liggen, want de vouw zit voor mijn hand helemaal op de verkeerde plek. Het hoogste punt ligt ongeveer bij de basis van mijn vingers, terwijl de palm totaal geen ondersteuning heeft. Ik heb geprobeerd hem anders vast te pakken dan ik normaal gesproken zou doen, met een zogenaamde ‘claw grip’, maar daar wordt het niet beter van. Ik heb dan het gevoel dat mijn hand van de muis glijdt.

Helaas kun je de hoek van de vouw niet aanpassen. Dat gebrek aan comfort zou natuurlijk persoonlijk kunnen zijn; misschien heb ik toevallig een formaat hand dat niet bij de Fold past. Ik heb daarom aan andere mensen gevraagd om de Mobi Fold uit te proberen. Niemand vond hem comfortabel. Veel mensen hebben direct de neiging om te proberen het scharnier verder door te buigen, maar dat kan niet. Daarnaast vind ik ook het aanraakgevoelige scrolgedeelte niet prettig aanvoelen.

© Jeroen Boer - ID.nl Ik kan de Logitech Mobi Fold niet comfortabel vastpakken.

Een compacte muis hoeft niet oncomfortabel te zijn. De muis waar je de Fold het best mee kunt vergelijken (de Microsoft Arc Mouse) ligt door zijn rondere ontwerp al een stuk prettiger in de hand. Zelf gebruik ik dagelijks de Logitech MX Anywhere 3, en die ligt perfect in de hand. Die muis is niet meer te koop, maar opvolger MX Anywhere 3S heeft precies dezelfde vormgeving en kost hetzelfde als de Mobi Fold.

De Mobi Fold is dichtgeklapt wel iets compacter dan de MX Anywhere 3, maar als je een rugzak bij je hebt is het verschil wat mij betreft te verwaarlozen. En dan heb je naast een fijne handligging ook een beter scrolwiel en logischer zijknoppen.

© Jeroen Boer - ID.nl Een comfortabele mobiele muis zoals Logitechs eigen MX Anywhere 3(S) is in je tas niet gek veel groter.

Conclusie

Een reismuis is wat mij betreft een onmisbaar product en onderweg kunnen producten bijna niet compact genoeg zijn. Het dichtklappen van de muis is daarom best een slim idee, en op het eerste gezicht heeft Logitech dat goed voor elkaar. De bouwkwaliteit is prima en het scharnier voelt stevig aan. Helaas heeft de Logitech Mobi Fold één belangrijk nadeel: hij ligt totaal niet lekker in de hand. Hoe goed de functionaliteit en software verder ook zijn, dat is wat mij betreft toch het belangrijkste aspect van een muis.