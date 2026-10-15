Netflix heeft een grote ontslagronde op stapel staan waarbij ongeveer zes procent van het personeel wordt ontslagen. Dat komt naar schatting neer op bijna duizend werknemers.

De ontslagronde werd niet officieel naar buiten gebracht, maar The Wall Street Journal heeft een interne memo van de ceo's Ted Sarandos en Greg Peters ingezien die voor werknemers bedoeld is.

Prioriteiten

"Onze missie - om de wereld te vermaken - is ambitieus, en daar aan voldoen vereist van ons om discipline te hebben over waar we prioriteit geven aan onze mensen en middelen." Het bedrijf zegt te willen blijven investeren in gebieden die een grote impact hebben.

In de memo wordt verder gemeld dat de ontslagen bij diverse divisies van het bedrijf vallen - waaronder bij de productie en technologie. Het is niet bekend of het Nederlandse kantoor onder de ontslagronde valt. Wel is duidelijk dat Netflix eind vorig jaar ongeveer 16.000 fulltime werknemers had.

Netflix liet daarbij weten dat het er van uitgaat dat het zijn financiële verwachtingen voor dit jaar gaat behalen. In 2022 ging er ook al een grote ontslagronde door Netflix, wat ongeveer 450 mensen hun baan kostte. Toen waren er ook minder abonnees op de streamingdienst dan daarvoor.

Hoeveelheid abonnees is onbekend

Hoe het nu staat met de hoeveelheid Netflix-abonnees, is niet bekend. Sinds vorig jaar communiceert het bedrijf namelijk niet meer de hoeveelheid abonnees naar buiten. Het is echter niet ondenkbaar dat het aantal abonnees daalt, aangezien er steeds meer concurrentie op de streamingmarkt is.

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Naast Netflix kunnen mensen namelijk abonnementen nemen op streamingdiensten als Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ en SkyShowtime. Onlangs nam Paramount Skydance nog Warner Bros. Discovery over, waar ook HBO Max onderdeel van uitmaakt. Paramount sprak de intentie uit om hun eigen streamingdienst met HBO te combineren. Ook social media, zoals TikTok, en videoplatform YouTube vormen concurrentie.