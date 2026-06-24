De trailer pakt het anders aan dan de meeste filmtrailers: in plaats van louter beelden van de aankomende film, zijn er shots uit het oude werk van Tom Cruise te zien. Films als Top Gun, Magnolia, Jerry Maguire, A Few Good Men en Edge of Tomorrow komen voorbij. Aan het einde van de trailer zijn ook de eerste beelden van Digger te zien.
Digger combineert comedy en drama en draait om het fictieve personage Digger Rockwell, de machtigste man ter wereld. Wanneer het personage, gespeeld door Cruise, een wereldwijde ramp veroorzaakt, ziet hij zichzelf als de redder van de mensheid.
Zoals gezegd is Digger de nieuwe film van Alejandro G. Iñárritu, de reggiseur van geprezen films als The Revenant en Birdman. De film is vanaf 30 september in de bioscoop te zien. Een volledige trailer komt op 13 juli uit.