De eerste volledige trailer van de aankomende film Digger is gearriveerd. Het gaat om de nieuwe film van regisseur Alejandro G. Iñárritu, onder andere bekend van het geprezen The Revenant.

Eerder dit jaar kwam er al een teaser trailer uit waarin vooral eerder werk van acteur Tom Cruise werd getoond. Cruise heeft namelijk de hoofdrol in Digger, en deze nieuwe trailer toont in ieder geval dat de acteur helemaal kan verdwijnen in een rol.

In Digger volgen we Digger Rockwell, de machtigste man ter wereld. Een expeditie bekostigt door hem veroorzaakt een kettingreactie waardoor de wereld bedreigd wordt, en de Amerikaanse president is van mening dat Digger het dan maar moet oplossen.

Gezien de duistere humor in de trailer zal Digger in ieder geval het echte leven behoorlijk op de hak nemen, terwijl het mogelijk ook een waarschuwing is voor hoe machtige mensen met onze enige woonbare planeet omgaan.