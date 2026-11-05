De TCL C8L combineert SQD-miniLED met duizenden dimzones en een hoge opgegeven piekhelderheid. Maar wat betekenen die termen allemaal voor je beeldkwaliteit? Martin bekijkt het 65inch-model in de studio, met aandacht voor contrast, reflecties en gaming.

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Ik heb de 65inch-TCL C8L in de studio staan. Vooral bij HDR-beelden vallen de heldere kleuren me op. Ook vind ik de dunne schermranden fraai: het beeld loopt vrijwel door tot aan de rand. In de video hieronder laat ik zien welke techniek daarachter zit.

SQD-miniLED blijft een lcd-tv

SQD staat voor Super Quantum Dot. De C8L gebruikt kleine ledjes als achtergrondverlichting achter een lcd-paneel. Quantum dots en kleurfilters bepalen mede welke kleuren het scherm weergeeft. De mini-leds krijgen dus niet zelf nog achtergrondverlichting, zoals de uitleg in de video even suggereert: ze vormen juist de lichtbron.

Het verschil met oled zit bij de lichtregeling. Oled-pixels geven zelf licht en kunnen afzonderlijk uit. Bij miniLED regelt de televisie het licht per zone, met meerdere beeldpixels binnen zo’n gebied. Daardoor kan rond een heldere ster op een donkere achtergrond een lichtkrans ontstaan: blooming.

2040 dimzones vragen om goede aansturing

De 65inch-C8L heeft 2040 dimzones. Meer zones geven de televisie fijnere controle over lichte en donkere beelddelen, maar het aantal vertelt niet het hele verhaal. De aansturing bepaalt mede of schaduwdetails zichtbaar blijven en lichtkransen (halo's) beperkt blijven. TCL gebruikt hiervoor zijn TSR AiPQ-beeldprocessor.

In de studio zie ik donkere schaduwen duidelijk loskomen van heldere delen, zonder veel blooming. Dat vind ik een interessanter resultaat dan alleen een hoog aantal zones op de specificatielijst.

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Foto: TCL

5000 nits zegt niet alles over daglicht

TCL noemt voor deze uitvoering maximaal 5.000 nits piekhelderheid. Dat is een fabrikantopgave voor heldere accenten, geen helderheid die het hele scherm voortdurend levert. Kijk daarom bij vergelijken ook naar de helderheid van grotere beeldvlakken.

Ik zie onder de studiolampen dat de antireflectielaag reflecties vermindert, terwijl de kleuren helder blijven. Mijn oude OLED thuis spiegelt veel sterker. Die persoonlijke vergelijking bewijst nog niet hoe deze TCL naast iedere huidige OLED presteert. Ik wil hem daarom ook thuis bekijken, met een groot raam naast de televisie.

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144 Hz voor pc-gaming

Het paneel ondersteunt standaard 144 Hz; een PS5 levert maximaal 4K bij 120 Hz. Daarvoor moeten de game en de gekozen instellingen die uitvoer ondersteunen. VRR stemt de verversingssnelheid af op de aangeleverde frames. Een 144Hz-paneel maakt een game dus niet automatisch sneller.

Ik zie in de Game Bar mijn aangesloten PS5, de beeldfrequentie en de VRR-status. Hoe prettig dat thuis speelt, bewaar ik voor de praktijktest. Voor aanvullende metingen kun je terecht bij de uitgebreide review van de TCL 65C8L.