De streamingdiensten staan deze week weer bol van de nieuwe releases. Of je nu zin hebt in animatie, comedy, actie of superheldengeweld: je bent aan het juiste adres. Wij hebben de beste tips van het nieuwe aanbod voor je op een rij gezet, zodat je precies weet wat er te bingen valt.

Devil May Cry (seizoen 2) | Netflix | 12 mei

Het tweede seizoen van de animatieserie gebaseerd op gamereeks Devil May Cry verschijnt deze dinsdag op Netflix. De serie speelt zich vlak voor de derde game af en volgt de gebeurtenissen van de manga die eraan voorafging. Het verhaal volgt demonenjager Dante terwijl hij probeert een demonische invasie van de aarde te voorkomen, geleid door de mysterieuze demoon White Rabbit die de poorten van de hel dreigt te openen.

Good Omens (seizoen 3) | Amazon Prime Video | 13 mei

Na drie jaar wachten verschijnt deze woensdag eindelijk de finale van de Amazon-serie Good Omens. In tegenstelling tot de andere seizoenen, bestaat het derde seizoen uit één aflevering van negentig minuten. Good Omens is gebaseerd op het gelijknamige boek van Terry Pratchett en Neil Gaiman en volgt de engel Aziraphale (Michael Sheen) en de demoon Crowley (David Tennant). De twee worden ‘in den beginne’ naar de aarde gestuurd en na zesduizend jaar met elkaar te hebben doorgebracht, zijn ze bevriend geraakt. Wanneer het tijd wordt voor de geboorte van de antichrist, besluiten ze dat ze hun leven op aarde helemaal niet achter willen laten en doen ze er alles aan om Armageddon te voorkomen.

The Punisher: One Last Kill | Disney+ | 13 mei

The Punisher: One Last Kill is de derde zogeheten Special Presentation in de MCU. De special speelt zich af na de gebeurtenissen van de Punisher-serie en Daredevil: Born Again. Frank Castle (Jon Bernthal) probeert zijn leven als de vigilante Punisher achter zich te laten en zich niet langer te laten leiden door een behoefte aan wraak. Onverwachts raakt hij echter verwikkeld in een conflict met een opkomend crimineel imperium.

Nemesis (seizoen 1) | Netflix | 14 mei

De misdaadserie Nemesis speelt zich af in Los Angeles en volgt detective Isaiah Stiles (Matthew Law) en de ongrijpbare crimineel Coltrane Wilder (Y’lan Noel). Isaiah is ervan overtuigd dat Coltrane en zijn crew verantwoordelijk zijn voor de moord op zijn voormalige partner. Hij zit hen al een tijdje op de hielen, vastberaden om zijn gelijk te bewijzen. Er ontstaat een kat-en-muisspel dat hen allebei tot het uiterste drijft.

GOAT | Netflix | 14 mei