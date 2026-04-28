Een nieuwe week is aangebroken, en dat betekent dat er weer nieuwe streamreleases zijn om van te genieten! Mocht je daar keuzestress van krijgen, maak je geen zorgen: wij hebben de beste tips voor je op een rijtje gezet, zodat je precies weet wat je deze week niet mag missen.

Laatst bijgewerkt: 28 april 2026 09:17

Now You See Me: Now You Don’t | Amazon Prime Video | 27 april

Na bijna tien jaar zijn de goochelaars van Now You See Me terug in het derde deel, Now You See Me: Now You Don’t. De Four Horsemen - Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) en Henley Reeves (Isla Fisher) - staan voor hun grootste uitdaging tot nu toe. Ze krijgen de opdracht een zeldzame diamant te stelen en een gevaarlijk complot te ontrafelen. Ze worden bijgestaan in hun missie door een nieuwe generatie illusionisten, Charlie (Justice Smith), Bosco (Dominic Sessa) en June (Ariana Greenblatt).

Gladiator 2 | Netflix | 27 april

Het vervolg op regisseur Ridley Scotts meesterwerk Gladiator speelt zich zestien jaar na de gebeurtenissen van de eerste film af. Lucius Verus (Paul Mescal), de buitenechtelijke zoon van prinses Lucilla en gladiator Maximus, keert na jaren terug naar Rome, nadat zijn stad wordt overvallen door het Romeinse leger en zijn vrouw door toedoen van de generaal Marcus Acacius (Pedro Pascal) wordt vermoord. Hij belandt in de klauwen van de machiavellistische slavendrijver Macrinus (Denzel Washington), die hem als gladiator de arena instuurt met wraak op de generaal als beloning.

Man on Fire (seizoen 1) | Netflix | 30 april

De actieserie Man on Fire is gebaseerd op de boeken van A.J. Quinnell, die in 2004 eerder werden verfilmd met Denzel Washington in de hoofdrol. Deze nieuwe verfilming draait wederom om John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II), een ex-huurling die ooit deel uitmaakte van de Special Forces, maar nu kampt met PTSS. Hij probeert te wennen aan zijn nieuwe leven, maar voor hij daar de kans toe krijgt wordt hij opnieuw meegesleurd in geweld. Hij zet alles op alles om een jong meisje te beschermen terwijl zijn verleden hem blijft achtervolgen.

Eddington | SkyShowtime | 30 april

De satirische moderne western Eddington van Ari Aster (Midsommar, Hereditary) speelt zich af in 2020 in de titulaire plaats Eddington, New Mexico. De lockdown in het stadje naar aanleiding van de pandemie wordt ruw verstoord wanneer er een moord plaatsvindt. Sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) en burgemeester Ted Garcia (Pedro Pascal) raken verzeild in een conflict en ook de inwoners keren zich op gewelddadige wijze tegen elkaar. Iedereen weigert naar elkaar te luisteren en niemand vertoont ook maar een greintje empathie, waardoor de hele gemeenschap op knappen komt te staan.

Wuthering Heights | HBO Max | 1 mei