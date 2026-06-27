Donkey, een spin-off-animatiefilm rondom het personage uit de Shrek-films, zal vanaf 30 juni 2028 in de bioscoop draaien.

Dat meldt Variety. Het was al bekend dat Universal en DreamWorks aan de spin-off-film werkten, maar nu is er dus ook een premièredatum bekend. Gezien het feit dat het nog twee jaar duurt voordat de film uitkomt, kan een uitstel echter niet uitgesloten worden - er kan nog veel gebeuren in die twee jaar tijd.

Donkey vertelt het origineverhaal van het personage. Hierin komen kijkers er achter hoe Donkey in een pratende ezel is veranderd. De stem wordt in als in de Shrek-films verzorgd door Eddie Murphy.

De regie van Donkey is in handen van Charlie Bean (Lady and the Tramp, The Lego Ninjago Movie) en mede geschreven door Matt Flynn, die eerder aan Puss in Boots: The Last Wish en The Wild Robot werkte.

Eerst tijd voor Shrek 5

Voordat het zover is komt in de zomer van 2027 echter eerst Shrek 5 uit. Van die film is onlangs de eerste trailer verschenen. Mike Myers zal daarin Shrek weer van stem voorzien, terwijl ook Eddie Murphy en Cameron Diaz terugkeren als respectievelijk Donkey en Fiona.