Er is een teaser trailer van Shrek 5 uitgebracht waarmee fans voor het eerst een goede blik krijgen op de aankomende animatiefilm.

De vorige Shrek-film, Shrek Forever After, verscheen in 2010, dus het is een behoorlijke tijd geleden dat mensen naar een nieuwe Shrek-animatiefilm hebben kunnen kijken. In de zomer van 2027 is het eindelijk weer zover, want dan draait Shrek 5 in de bioscoop.

Mike Myers zal natuurlijk Shrek weer van stem voorzien, terwijl ook Eddie Murphy en Cameron Diaz terugkeren als respectievelijk Donkey en Fiona. Daarbij zijn er ook nieuwkomers. Zendaya, Marcello Hernandez en Skyler Gisondo spelen namelijk respectievelijk dochter Felicia en zoons Fergus en Farkle.