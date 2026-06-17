De vorige Shrek-film, Shrek Forever After, verscheen in 2010, dus het is een behoorlijke tijd geleden dat mensen naar een nieuwe Shrek-animatiefilm hebben kunnen kijken. In de zomer van 2027 is het eindelijk weer zover, want dan draait Shrek 5 in de bioscoop.

Mike Myers zal natuurlijk Shrek weer van stem voorzien, terwijl ook Eddie Murphy en Cameron Diaz terugkeren als respectievelijk Donkey en Fiona. Daarbij zijn er ook nieuwkomers. Zendaya, Marcello Hernandez en Skyler Gisondo spelen namelijk respectievelijk dochter Felicia en zoons Fergus en Farkle.

Overigens zal er ook een losstaande spin-off film rondom Donkey uitkomen. De stemopnames hiervoor worden tegelijk met Shrek 5 gehouden en Eddie Murphy heeft daar dan ook al stemmenwerk voor verricht.

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