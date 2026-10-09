Paramount Pictures werkt aan een live-action film gebaseerd op Cyberpunk 2077.

Dat heeft Deadline gemeld. Duidelijk is dat CD Projekt Red, de ontwikkelaar van de game en het aankomende vervolg, betrokken is bij de productie, alsmede Lorenzo di Bonaventura (bekend van The Meg en Transformers). Meer details zijn er echter niet.

Michał Nowakowski, een van de ceo's van CD Projekt Red, liet wel het volgende weten: "We zijn enthousiast over Paramount als een toekomstige partner die onze creatieve ambities voor de Cyberpunk-franchise deelt. We kijken er naar uit om meer details te delen wanneer de tijd rijp is."

Van gehekelde release naar populaire game

Cyberpunk 2077 verscheen in 2020. De verwachtingen lagen hoog nadat CD Projekt Red met The Witcher 3: Wild Hunt iedereen wegblies. Helaas mocht dat op de release van Cyberpunk niet zo zijn: het spel zal ondanks de gigantisch gedetailleerde spelwereld ook vol met bugs en andere problemen.

De jaren daarna bracht CD Projekt update na update voor de game uit, waarmee ze de ervaring sterk verbeterden. Tegenwoordig wordt de game dan ook als een van de beste moderne rpg's gezien, en is het een absolute aanrader. De game is inmiddels al meer dan 40 miljoen keer verkocht.

Cyberpunk: Edgerunners

Cyberpunk 2077 is op zichzelf al gebaseerd op een rollenspel, en sinds de release van de game zijn daar weer diverse mediaproducties op gebaseerd. Zo verscheen eerder op Netflix al de populaire animatieserie Cyberpunk: Edgerunners.

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Op 20 oktober verschijnt het tweede seizoen van Edgerunners op Netflix. Het verhaal van het tweede seizoen staat daarbij los van het verhaal van het eerste seizoen, inclusief compleet nieuwe personages. Dat betekent dat Edgerunners 2 ook bekeken kan worden zonder het eerste seizoen te zien. Ook is al duidelijk dat Edgerunners 2 tien afleveringen gaat krijgen.

Foto: PXimport

Futuristische stad

De setting van Cyberpunk 2077 is Night City, een futuristische stad waarin grote bedrijven aan de macht zijn. In de eerste game besturen spelers V, een huurling die een biochip in zich krijgt waardoor hij de terrorist en rockster Johnny Silverhand in zijn hoofd kan zien. Die rol wordt in de game gespeeld door acteur Keanu Reeves.