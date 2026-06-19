Acteur Jim Carrey gaat mogelijk zijn rol als de Grinch hervatten in een vervolgfilm op How the Grinch Stole Christmas.

Deadline meldt namelijk dat Carrey in gesprek is met Universal Studios en Ron Howard - de regisseur van de eerste film - om een vervolg op de succesvolle kerstfilm te maken. Het origineel kwam in 2000 uit en er zouden dus gesprekken worden gehouden over een vervolg.

De meeste details over dit mogelijke vervolg ontbreken nog, behalve dat er op dit moment wordt gewerkt aan het scenario door Alec Berg, David Mandel en Jeff Schaffer. Zij hebben wel ervaring met komische producties, zoals met Silicon Valley en Barry.

Daarbij zou Howard de regie weer op zich willen nemen. Verdere details, zoals een mogelijke premièredatum of waar het vervolg precies over gaat, zijn er nog niet.

Over de Grinch-franchise

In 1957 bracht Dr. Seus het boek How the Grinch Stole Christmas! uit. Daarin volgen we de chagrijnige Grinch, die helemaal niets heeft met Kerstmis. Hij probeert de kerstviering van de inwoners van het dorpje Whoville dan ook te verpesten.

Het verhaal is al meermaals verfilmd en geanimeerd. Zo verscheen in 2018 nog een animatiefilm met de stem van Benedict Cumberbatch. De meesten zullen het verhaal echter kennen van de film met Jim Carrey in de hoofdrol.