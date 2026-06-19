Deadline meldt namelijk dat Carrey in gesprek is met Universal Studios en Ron Howard - de regisseur van de eerste film - om een vervolg op de succesvolle kerstfilm te maken. Het origineel kwam in 2000 uit en er zouden dus gesprekken worden gehouden over een vervolg.
De meeste details over dit mogelijke vervolg ontbreken nog, behalve dat er op dit moment wordt gewerkt aan het scenario door Alec Berg, David Mandel en Jeff Schaffer. Zij hebben wel ervaring met komische producties, zoals met Silicon Valley en Barry.
Daarbij zou Howard de regie weer op zich willen nemen. Verdere details, zoals een mogelijke premièredatum of waar het vervolg precies over gaat, zijn er nog niet.
Over de Grinch-franchise
In 1957 bracht Dr. Seus het boek How the Grinch Stole Christmas! uit. Daarin volgen we de chagrijnige Grinch, die helemaal niets heeft met Kerstmis. Hij probeert de kerstviering van de inwoners van het dorpje Whoville dan ook te verpesten.
Het verhaal is al meermaals verfilmd en geanimeerd. Zo verscheen in 2018 nog een animatiefilm met de stem van Benedict Cumberbatch. De meesten zullen het verhaal echter kennen van de film met Jim Carrey in de hoofdrol.
Carrey zit in de film dan wel onder de make-up en protheses, maar hij gebruikt zijn elastische gezicht alsnog om gekke bekken te trekken en zo de lachers op zijn hand te hebben. Een terugkeer van de acteur in de rol zou bij velen dan ook in de smaak kunnen vallen. Dat ondanks dat Carrey zich meermaals negatief heeft geuit over de filmervaring van het origineel, omdat hij het niet fijn vond om al die protheses en make-up op te krijgen.