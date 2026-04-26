De eerste trailer van Coyote vs. Acme, een film rondom Looney Tunes-personages én rollen van echte acteurs, is uitgebracht.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2026 17:01

De film combineert live-action acteerwerk met animatiewerk - net zoals in de klassieker Who Framed Roger Rabbit. Coyoto vs. Acme zou jaren geleden al uitkomen, maar in 2023 trok Warner Bros. een streep door de release.

Inmiddels kunnen we ons wel opmaken voor de film, dankzij een deal tussen Warner Bros. en distributeur Ketchup Entertainment. Daarbij wordt een zeer origineel uitgangspunt aangehouden: Wile E. Coyote heeft jarenlang producten van Acme gebruikt om de Roadrunner te vangen, maar deze producten zorgden er vooral voor dat Wile zelf de pineut was. Met zijn advocaat Kevin Avery (gespeeld door Will Forte) klaagt hij Acme aan en neemt hij het op tegen diens advocaat, een rol die wordt vertolkt door John Cena.

Wile E. Coyote is overigens verre van het enige Looney Tunes-figuur die in de film te zien zal zijn. Ook bekende gezichten als Bugs Bunny, Daffy Duck en Porky Pig maken hun opwachting. De film draait vanaf 28 augustus in de bioscoop, al is het nog niet precies bekend wanneer de Nederlandse première plaatsvindt.