Nosferatu-regisseur Robert Eggers heeft de eerste trailer van zijn nieuwe film Werwulf met de buitenwereld gedeeld. Die is lekker vreemd en duister, geheel zoals je verwacht van de regisseur.

De film, die wordt gedistribueerd door Universal, speelt zich af in het Engeland van de dertiende eeuw, waar een mysterieus wezen het mistige platteland teistert en een lokaal broodje aap-verhaal in een angstaanjagende realiteit voor de lokale bevolking verandert.

De titel geeft het al weg: het gaat om een weerwolf. Aaron Taylor-Johnson (28 Years Later, Bullet Train, Nosferatu) speelt het wezen. Ook Lily-Rose Depp heeft weer een rol nadat ze eerder al met Taylor-Johnson en Eggers samenwerkte voor Nosferatu. Verder kunnen we ook Ralph Ineson en Willem Dafoe in de film zien schitteren.

Eggers heeft in het afgelopen decennium een feilloze reputatie als regisseur van vreemde en spannende films opgebouwd. Zijn debuut The Witch gooide al hoge ogen, maar met het unieke The Lighthouse, het sfeervolle The Northman en natuurlijk de vampierfilm Nosferatu wordt er inmiddels naar elke nieuwe film van zijn hand reikhalzend uitgekeken.