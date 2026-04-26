Het derde seizoen van de The Lord of the Rings-serie The Rings of Power komt niet in 2027 uit, maar toch nog dit jaar.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2026 15:51

De laatste tijd deden er berichten de ronde dat het derde seizoen ergens in 2027 zou verschijnen, maar The Hollywood Reporter heeft gemeld dat het toch nog dit jaar verschijnt. Een precieze releasedatum is niet bekend.

Het derde seizoen zal een flinke sprong in de tijd maken ten opzichte van het vorige seizoen - volgens de website gaat het om meerdere jaren - en zich afspelen op het hoogtepunt van de oorlog tussen de elven en Sauron. Laatstgenoemde probeert ondertussen de One Ring te smeden om de macht over heel Midden-Aarde te krijgen.

In 2024 verscheen het tweede seizoen van The Rings of Power op Amazon Prime Video. Het is een van de duurste series ooit gemaakt. Acteurs uit eerdere seizoenen zoals Morfydd Clark, Charlie Vickers en Robert Aramayo keren terug, maar er zijn ook nieuwe gezichten. Zo zullen Jamie Campbell Bower - bekend van Stranger Things - en Eddie Marsan uit Ray Donovan rollen hebben.

Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat The Rings of Power een derde seizoen zou krijgen, en kort daarna ging de productie van start. Nu is in ieder geval duidelijk dat we later dit jaar het derde seizoen nog kunnen bekijken.

Fans van het The Lord of the Rings-universum kunnen zich ook opmaken voor een bioscoopbezoek op 17 december 2027. Dan verschijnt de live-action film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum namelijk in de bioscoop.