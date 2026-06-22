De in 2024 aangekondigde stop-motion-animatieserie Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d and Pichu werd afgelopen weekend uitgelicht tijdens het Lights, Camera, Aardman-panel op het Annecy International Animation Film Festival.

Daar werden ook nieuwe beelden van de serie getoond, maar die zijn vooralsnog niet officieel online verschenen. Wel werd de eerste artwork gedeeld, dat hieronder valt te bekijken. Vorig jaar toen de naam van de serie bekend werd gemaakt werden er al kort beelden getoond, die hieronder ook te vinden zijn.

Samenwerking tussen The Pokémon Company en Aardman

Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d and Pichu is ontstaan uit een samenwerking tussen The Pokémon Company - het bedrijf dat de Pokémon-franchise managet - en Aardman. Zij staan bekend om hun klei-animaties. Denk aan Shaun the Sheep, Wallace and Gromit en Chicken Run.

Het is dan ook geen verrassing dat de nieuwe Pokémon-serie ook stop-motion animatie betreft. De serie gaat zich afspelen in de Galar-regio uit Pokémon Sword en Shield, dat weer gebaseerd is op Groot-Brittannië. Dat past weer goed bij de animatiestijl van Aardman, dat ook daar gevestigd is.

Tijdens het panel werd bovenstaande informatie nogmaals bevestigd. Daarbij werd benadrukt dat de serie verhalen gaat vertellen vanuit het oogpunt van de pokémon zelf. De serie wordt beschreven als "een epische reis door de wildernis van Galar". De helden van de serie zullen door het gebied reizen om pokémon te helpen.

Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d and Pichu moet ergens in 2027 te zien zijn.

Pokémon: een multimediale franchise

Pokémon begon ooit als gamereeks op de Game Boy, maar is inmiddels ruim en breed uitgegroeid tot een multimediale franchise. Natuurlijk was in de jaren negentig en begin jaren nul de Japanse tekenfilmserie erg populair. Er zijn ook lange tekenfilms uitgekomen gebaseerd op de franchise, en zelfs een film in de vorm van Detective Pikachu.

Naast de vele games die nog altijd verschijnen zijn er ook nieuwe series gebaseerd op de reeks gemaakt, waaronder een vervolgtekenfilmserie op de oorspronkelijke serie en de spin-off Pokémon Concierge. Natuurlijk is er ook veel merchandise gebaseerd op Pokémon verkrijgbaar, waarbij de Trading Card Game-kaarten tot het populairste voorbeeld behoort.

Nieuwe Pokémon-games

Dit jaar zijn er ook al twee nieuwe Pokémon-games uitgekomen. Een van die games is Pokémon Pokopia, waarin spelers een vervallen wereld weer opnieuw opbouwen en huizen en leefomgevingen voor pokémon creëren. Een andere game is Pokémon Champions, dat gratis op Switch-consoles en smartphones gespeeld kan worden en je laat vechten met pokémon.