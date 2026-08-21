Apple lijkt de komst van een nieuwe Apple TV 4K steeds minder handhandig geheim te houden. In de laatste beta-release van tvOS zijn aanwijzingen gevonden voor zowel AI-functionaliteit van Siri als een nieuwe afstandsbediening. De nieuwe mediaspeler zou bovendien een belangrijke rol kunnen krijgen in Apples bredere plannen voor smarthome-toepassingen.

De aanwijzingen zijn afkomstig uit Apples eigen softwarebestanden. In tvOS 27 is een verwijzing gevonden naar een Siri-app voor Apple TV, waarbij de interne codenaam ‘Campos’ wordt gebruikt. Die codenaam wordt in verband gebracht met de vernieuwde versie van Siri die Apple Intelligence moet ondersteunen. Dat is een sterke aanwijzing dat Apple zijn AI-assistent naar de Apple TV wil brengen, al heeft Apple de functie nog niet officieel aangekondigd.

AI-Siri naar Apple TV

De huidige Apple TV 4K verscheen in 2022 en gebruikt een A15 Bionic-chip. Voor de nieuwe AI-versie van Siri wordt krachtiger hardware verwacht. Het is daarom nog onduidelijk of de nieuwe Siri-functies ook naar bestaande Apple TV-modellen komen, of uitsluitend beschikbaar worden op nieuwe hardware. Sowieso is het afwachten of deze functie überhaupt naar Europa komt.

Wat Apple precies met AI-Siri op de Apple TV van plan is, is eveneens nog niet bekend. De assistent zou bijvoorbeeld kunnen helpen bij het vinden van films en series, en beter moeten kunnen omgaan met natuurlijke, langere of onvolledige spraakopdrachten. Ook uitgebreidere gesprekken en meer contextuele antwoorden behoren tot de mogelijkheden.

Een nieuwe Apple TV zou daarmee een veel grotere rol kunnen krijgen als interface voor Apples diensten en smarthome-activiteiten. Dat past bij Apples bredere strategie om Siri op verschillende apparaten een meer uniforme en contextbewuste rol te geven.

Foto: Apple Mijn Nemesis.

Nieuwe Siri Remote

Ook de afstandsbediening van de Apple TV lijkt een update te krijgen (halleluja - ik loop altijd te hannesen met dat ding). In de release candidate van macOS 26.7 is een verwijzing aangetroffen naar een nieuw product met de identifier ‘ATVRemote1,5’. Dat sluit aan bij eerdere berichtgeving over een nieuwe Siri Remote voor de Apple TV.

Over het ontwerp en de functies van de nieuwe afstandsbediening is nog niets concreets bekend. Het is daarom te vroeg om te zeggen dat Apple bijvoorbeeld ondersteuning voor Zoek mijn of een ingebouwde speaker toevoegt. Dat zijn vooralsnog wensen (ik raak het huidige model meerdere keren per avond kwijt) en speculaties, geen uitgelekte functies.

A17 Pro en wifi 7

Naast AI-Siri worden voor de nieuwe Apple TV 4K verschillende andere verbeteringen verwacht. Een A17 Pro-chip wordt al langer genoemd als mogelijke processor. Ook Apples eigen N1-chip zou onderdeel kunnen worden van het nieuwe model. Die chip ondersteunt onder meer wifi 7 en Thread, terwijl bluetooth 6 eveneens wordt verwacht.

De combinatie van Thread en de Apple TV is vooral interessant voor de smarthome. Apple gebruikt de Apple TV nu al als woninghub voor zijn Home-app en voor onder meer Thread- en Matter-apparaten.

Andere mogelijke verbeteringen, zoals meer opslagruimte of native ondersteuning voor de AV1-videocodec, zijn vooralsnog niet bevestigd.

Foto: AI

Apple zet volop in op smarthome

De nieuwe Apple TV staat bovendien niet op zichzelf. Apple werkt volgens eerdere berichtgeving aan meerdere nieuwe smarthome-producten. Daaronder vallen een nieuwe HomePod mini en een nieuw centraal smarthome-apparaat met scherm, dat voorlopig vaak als 'Home Hub' of 'HomePad' wordt aangeduid.

Ook een beveiligingscamera en andere smarthome-producten zouden in ontwikkeling zijn. De precieze planning daarvan is echter onzeker. Zo wordt de nieuwe Home Hub momenteel voor een periode vanaf het najaar verwacht, terwijl andere producten mogelijk pas later verschijnen.

De nieuwe Apple TV 4K en HomePod mini worden eveneens komend najaar verwacht. Apple heeft de producten en een officiële releasedatum echter nog niet aangekondigd.

Als de berichten kloppen, wordt de nieuwe Apple TV daarmee meer dan alleen een streamingbox. Met krachtigere hardware, een mogelijk slimmere Siri en een uitgebreidere rol binnen een smarthome-systeem zou het apparaat weleens een belangrijke rol kunnen gaan spelen binnen Apples nieuwe strategie voor onze woonkamers.