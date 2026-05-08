Huawei heeft gisteren nieuwe smartwatches onthuld en uitgebracht, namelijk de Watch Fit 5-serie.

Er zijn twee modellen: de Watch Fit 5 en de Watch Fit 5 Pro. Eerstgenoemde kost 199 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zilver, wit, zwart, groen en paars, terwijl de Pro 299 euro kost en in oranje, wit en zwart beschikbaar is.

De nieuwe smartwatches zijn gericht op jonge dragers die sportief zijn aangelegd. De horloges hebben bijvoorbeeld een Mini-Workout-modus, waarbij mensen zonder randapparatuur diverse oefeningen kunnen doen. Ook worden er metingen en analyses uitgevoerd bij activiteiten als fietsen, tennis en golf. De Pro-versie heeft daarnaast ECG-metingen en houdt ook eventuele hartritmestoornissen in de gaten. Vrouwelijke dragers kunnen cyclusvoorspellingen verwachten.

Qua uiterlijk blijft het vierkante scherm intact, maar het display zelf is wel veranderd. De reguliere versie komt met een scherm van aluminiumlegering van 1,82-inch, terwijl de Pro-variant een 1,92-inch scherm van saffierglas heeft met een piekhelderheid van 3000 nits.