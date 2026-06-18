Wie Midjourney kent, denkt waarschijnlijk aan AI-afbeeldingen van woeste fantasywerelden, futuristische steden of katten in ruimtepakken. Toch wil het bedrijf achter de populaire beeldgenerator nu iets totaal anders: de gezondheidszorg veranderen.

Midjourney heeft namelijk Midjourney Medical aangekondigd, een nieuwe tak die werkt aan een opvallend apparaat: een full-body scanner die met behulp van ultrasone geluidsgolven een gedetailleerd 3D-beeld van het menselijk lichaam moet maken. Volgens het bedrijf kan zo'n scan uiteindelijk inzicht geven in veranderingen van spieren, vetweefsel, organen en andere lichaamsstructuren.

Van AI-kunst naar medische technologie

Dat een AI-bedrijf zich op medische apparatuur stort, is op zichzelf al opmerkelijk. Midjourney werd groot dankzij generatieve AI: software die op basis van tekstbeschrijvingen afbeeldingen maakt. Het bedrijf heeft daarmee miljoenen gebruikers verzameld en groeide uit tot een van de bekendste namen in de AI-industrie.



Oprichter David Holz denkt echter dat dezelfde combinatie van rekenkracht, beeldverwerking en kunstmatige intelligentie ook buiten de creatieve sector waardevol kan zijn. Daarom richtte het bedrijf een aparte medische divisie op. De eerste concrete uitwerking daarvan is de Midjourney Scanner.

Een soort MRI, maar dan anders

Het apparaat ziet eruit alsof het rechtstreeks uit een sciencefictionfilm komt. Gebruikers stappen op een platform dat langzaam door een ring van ultrasone sensoren beweegt. Die sensoren sturen geluidsgolven door het lichaam en analyseren de teruggekaatste signalen om een driedimensionaal beeld op te bouwen.



Volgens Midjourney duurt een volledige scan ongeveer één minuut. Het bedrijf claimt bovendien dat de beeldkwaliteit in sommige situaties vergelijkbaar kan worden met die van een MRI-scan.



Daarmee begeeft Midjourney zich op terrein waar normaal gesproken grote medische technologiebedrijven actief zijn. Voor de ontwikkeling werkt het bedrijf samen met Butterfly Network, een fabrikant van geavanceerde ultrasone apparatuur.

Foto: Midjourney

Een half miljoen mini-speakers

Het meest indrukwekkende onderdeel van de scanner zit verborgen in de ring waar gebruikers tijdens de scan doorheen bewegen. Die ring bevat volgens Midjourney ongeveer een half miljoen microscopische elementen, elk niet groter dan een zandkorrel. Al die elementen kunnen tegelijkertijd fungeren als luidspreker én microfoon.



Terwijl de gebruiker langzaam in een bassin met water zakt, sturen deze miniatuursensoren ultrasone geluidsgolven door het lichaam. Tegelijkertijd luisteren ze naar de echo's die terugkaatsen uit spieren, vetweefsel, botten en organen. Omdat elk lichaamsdeel een andere dichtheid heeft, verandert de vorm van de geluidsgolven voortdurend tijdens hun reis door het lichaam.



Die veranderingen bevatten de informatie die nodig is om een beeld te reconstrueren. Volgens Midjourney produceert de scanner daarbij zoveel gegevens dat één seconde aan ruwe scandata overeenkomt met ongeveer 500 uur aan HD-video. Om die gigantische hoeveelheid informatie te verwerken, wordt de data doorgestuurd naar een cluster van duizenden computers die gezamenlijk berekenen hoe de geluidsgolven moeten worden omgezet naar een bruikbaar 3D-model van het lichaam.

Dagelijks een scan?

Waar ziekenhuizen scans vooral gebruiken om medische problemen op te sporen, heeft Midjourney een veel bredere visie. Holz schetst een toekomst waarin mensen regelmatig, misschien zelfs dagelijks, hun lichaam laten scannen. Zo zouden veranderingen in spiermassa, lichaamsvet of organen over langere tijd gevolgd kunnen worden. Vergelijk het met een smartwatch die je hartslag meet, maar dan voor vrijwel het hele lichaam.



Dat klinkt aantrekkelijk voor fanatieke sporters en gezondheidsliefhebbers, maar roept ook direct vragen op. Hoe nuttig zijn al die gegevens? Wat gebeurt er met de privacy van zulke gevoelige medische informatie? En hoeveel waarde hebben de scans als er geen arts naar kijkt?

Foto: Midjourney

Eerst wellness, later misschien medische diagnose

Voorlopig positioneert Midjourney de scanner nadrukkelijk niet als medisch diagnose-instrument. De eerste toepassingen moeten vooral bestaan uit zogenaamde 'body composition maps': gedetailleerde kaarten van lichaamsstructuren die geen officiële medische diagnose stellen.



Dat is niet toevallig. Zodra een apparaat daadwerkelijk ziekten moet opsporen, komen strenge goedkeuringsprocedures van onder meer de Amerikaanse toezichthouder FDA in beeld.



Midjourney kiest daarom eerst voor een minder gereguleerd pad. De scanner moet onderdeel worden van een futuristische wellnesslocatie die het bedrijf nog vóór 2027 wil openen in San Francisco. Naast scanruimtes komen daar onder meer sauna's, sportfaciliteiten en koude baden.

De volgende stap voor AI-bedrijven?