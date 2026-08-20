Acht testers per product, echte ervaringen, geen marketingtaal. Review.nl liet drie producten van Sansbeauté en Vesora testen door gewone consumenten thuis, en dit zijn hun bevindingen: wat werkt, wat tegenvalt en voor wie elk apparaat de juiste keuze is.

Er is een verschil tussen wat een merk over zijn eigen product zegt en wat er gebeurt als je het aan willekeurige mensen geeft om thuis te gebruiken. Review.nl, onderdeel van Reshift Digital, laat dat verschil zien door producten door echte consumenten te laten testen. Drie producten gingen recentelijk door het testpanel: de Sansbeauté Automatische Krultang, de Sansbeauté 3-in-1 Ladyshave en de Vesora V7 FLEX Steelstofzuiger. Hieronder vind je wat de testers ervan vonden.

Sansbeauté Automatische Krultang: 7,8 uit 10

Getest door 8 vrouwen, mei 2026. Prijs: € 69,99

De Sansbeauté Automatische Krultang pakt meteen het grootste struikelblok aan waar veel gebruikers van krultangen tegenaan lopen: de vaardigheid die je nodig hebt om hem goed te gebruiken. Een automatische krultang rolt het haar zelf in, zonder dat je zelf de draaibeweging hoeft te maken. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar vraagt in de eerste sessies wel wat geduld om de techniek alsnog onder de knie te krijgen.

De meeste testers kwamen na die eerste drempel goed uit de voeten. Marjan91 schrijft dat ze voorheen een uur bezig was om haar dikke haar te krullen, maar met dit apparaat klaart ze dit klusje in 15 tot 20 minuten. Haar krullen blijven ook na een dag vol wind en regen zitten, wat voor een krultang zeker geen vanzelfsprekendheid is. Een andere tester, met eveneens dik haar, waardeert het feit dat je kunt instellen hoelang het haar per pluk in de tang blijft voordat hij loslaat: langer dan bij de meeste andere modellen, waardoor ook de dikste plukken volledig worden gekruld en de krul goed blijft zitten. Ze noemt ook het gewicht: het apparaat is licht genoeg om comfortabel vast te houden tijdens een langere stylingbeurt.

"Eenmaal uitgevogeld hoe het werkt is dit echt een superapparaat!" Tester Marjan91

Foto: Sansbeauté

Niet iedereen is trouwens even enthousiast. Roosnagt, een tester van 46 tot 55 jaar, slaagde er na een week testen niet in om het gewenste resultaat te krijgen. Ze geeft aan dat het haar persoonlijk niet lukt om er mooie golven of krullen mee te maken, ondanks de drie instelbare temperatuurstanden. Dat is een eerlijke kanttekening: een automatische krultang vraagt meer dan bij een gewone tang alleen de juiste instellingen te kiezen. De hoek waarop je het haar aanbiedt en de manier waarop je de pluk vasthoudt bepalen mede het resultaat.

De instructies zijn ook een punt van kritiek. Meerdere testers geven aan dat de officiële beschrijving niet klopt met hoe het apparaat in de praktijk het best werkt, en dat ze een instructievideo moesten opzoeken om de juiste techniek te vinden. Daarna klikte het gebruik snel. Testers met korter haar of plukjes aan de achterkant van het hoofd liepen vaker aan tegen lokken die uit de tang glippen: hoe kleiner of onbereikbaarder de pluk, hoe meer handvaardigheid je alsnog nodig hebt.

De specificaties helpen het positieve beeld bij dik haar te verklaren. De tang warmt op in 30 seconden en werkt met temperaturen tussen 160 en 200 graden Celsius, instelbaar in drie standen. Het materiaal is toermalijn-keramiek, dat warmte gelijkmatiger verspreidt dan aluminium. De barrel werkt in twee richtingen, wat je in staat stelt om krullen van binnen naar buiten te wisselen voor een natuurlijker resultaat. Het snoer is 2 meter lang en de automatische schakelaar voorkomt narigheid als je hem vergeet uit te zetten.

Sansbeauté Automatische Krultang in het kort Voordelen: Snel opwarmen, instelbare richting en temperatuur, krullen die lang blijven zitten, licht in gewicht, tijdwinst bij dik en lang haar. Aandachtspunten: Leercurve in het begin, korte plukjes en haar aan de achterkant van het hoofd vragen meer geduld, instructies zijn niet overal duidelijk genoeg. De gemiddelde testscore van 7,8 op 10 weerspiegelt dat goed: een sterk apparaat dat zijn beloften waarmaakt als je er even mee hebt geoefend, maar je niet vanaf de eerste dag volledig ontzorgt. Bekijk alle testresultaten op Review.nl!

Sansbeauté 3-in-1 Ladyshave: 8,0 uit 10

Getest door 8 vrouwen, mei 2026. Prijs: € 68,99

De 3-in-1 Ladyshave van Sansbeauté scoorde het hoogst van de drie geteste producten, en de reden is opvallend eenduidig: vrijwel alle testers noemen het ontbreken van huidirritatie als doorslaggevend voordeel. Wie een lichte huid en donker haar heeft, weet hoe snel een scheerbeurt op de benen of bikinilijn leidt tot rode bultjes of een jeukende huid. Deze Sansbeauté deed dat bij de testers consequent niet.

Tester Anniekd87 was daar het meest uitgesproken over. Ze schrijft dat ze met haar lichte huid en donkere haren normaal snel last heeft van jeukende bultjes na het scheren, maar dat ze bij de Sansbeauté ook na meerdere sessies geen irritatie ondervindt. Ze hoeft bovendien maar één keer over de huid te gaan voor een glad resultaat. Een andere tester bevestigt dat beeld vanuit een ander gebruik: ze scheert ook onder de douche en vindt dat het apparaat soepel over de huid glijdt en daarna zacht aanvoelt. Haar conclusie: een veelzijdige ladyshave die doet wat hij belooft.

"Ik hoef er maar één keer overheen te gaan en de haartjes zijn weg. En hij voelt fijn aan op de huid." Tester Anniekd87

Foto: Sansbeauté

Tester Roshni1984SS was iets gematigder. Ze waardeert de veelzijdigheid en het comfort, maar stelt ook dat een traditioneel scheermesje soms een iets gladder eindresultaat op de benen geeft. Dat is een afweging die bij elektrisch scheren vaker terugkomt: de winst zit in comfort en huidvriendelijkheid, niet altijd in het allergladdste resultaat.

Het apparaat heeft een IPX6-certificering, wat nat gebruik en afspoelen onder de kraan mogelijk maakt. De ladyshave is draadloos, oplaadbaar via usb en heeft een handige accu-indicator. De batterijduur wordt door meerdere testers als ruim beschreven: een van hen heeft na meerdere scheerbeurten nog niet hoeven opladen. De set opzetstukken is uitgebreid: benen, oksels, gevoelige huid, normale huid, gezicht en bikinilijn, plus een precisietrimmer en een reinigingsborsteltje. Testers waardeerden het feit dat ze met één apparaat meerdere zones kunnen verzorgen.

Eén terugkerend kritiekpunt: er zit geen opbergtasje bij voor de losse accessoires. Wie meerdere opzetstukken heeft, mist een manier om die bij elkaar te houden, wat als onpraktisch werd ervaren.

Sansbeauté 3-in-1 Ladyshave in het kort Voordelen: Comfortabel op alle huidtypes, geen irritatie of rode bultjes, nat en droog te gebruiken, lange batterijduur met zichtbare indicator, complete set opzetstukken inclusief precisietrimmer voor gevoelige zones, licht en goed in de hand liggend. Aandachtspunten: Geen opbergtasje voor de accessoires, eindresultaat op de benen iets minder glad dan een scheermesje. Een 8 op 10 is voor een ladyshave in dit prijssegment een opvallend hoge score. De combinatie van veelzijdigheid, gebruikscomfort en het ontbreken van irritatie maakt hem geschikt voor vrijwel iedereen die elektrisch wil scheren. Bekijk alle testresultaten op Review.nl!

Vesora V7 FLEX Steelstofzuiger: 7,9 uit 10

Getest door 4 mannen en 4 vrouwen, mei 2026

De Vesora V7 FLEX is de enige van de drie geteste producten die door een gemengd panel werd beoordeeld, en hij scoorde 7,9 op 10. De testresultaten laten een consistent beeld zien: een lichte, wendbare steelstofzuiger die het meest op zijn plek is in huishoudens met huisdieren, appartementen of woningen met meerdere verdiepingen.

Het gewicht van twee kilogram is het meest genoemde praktische voordeel. Een tester met een woning van drie etages gaf aan dat ze de stofzuiger gemakkelijk mee naar boven neemt. Op één accu redde ze het net om alles te stofzuigen, met als kanttekening dat ze bij een langere beurt zou moeten opladen. Een andere tester, wonend in een appartement van 77 m², had voor zijn gebruik voldoende aan de accu, maar gaf ook aan dat die voor grotere ruimtes iets groter mag zijn.

"Hij manouvreert heel makkelijk en ik kom goed onder veel van mijn lagere meubels." Tester Mvg1995

Foto: Vesora

Die tester was verder uitgesproken positief over de details: het groene lampje dat vuil op de vloer zichtbaar maakt, de schuif in de container waarmee je haren los kunt trekken zonder het reservoir te openen, en de AI-modus die de zuigkracht automatisch aanpast op het type oppervlak. Hij kon er ook goed mee stofzuigen onder lage meubels, wat met bredere modellen vaak niet lukt.

De accessoires zijn voor testers met huisdieren het grootste pluspunt. Meerdere testers met katten of honden noemden de dierharenborstel als specifiek onderscheidend punt: haren op vloer, kleed én meubels worden goed opgepikt. Eén tester gebruikte de stofzuiger ook in de auto, dankzij het flexibele tussenstuk dat het apparaat als handzuiger laat functioneren, en was positief verrast over hoe goed hij tussen de stoelen bij lastig bereikbare plekken komt.

De turbostand is het voornaamste minpunt. Testers omschreven het geluid als 'vrij luid', al bleef dat voor de meesten acceptabel. De oplaadtijd van vier uur wordt als lang ervaren voor dagelijks gebruik. Sommige testers merkten op dat een aantal onderdelen door het gebruik van plastic minder hoogwaardig aanvoelen, een afweging die bij lichtgewicht modellen in dit segment bijna altijd terugkomt.

Vesora V7 Flex in het kort Voordelen: licht en wendbaar, uitgebreide accessoireset inclusief huisdierenborstel en flexibele slang, groene lamp maakt vuil zichtbaar, AI-zuigkrachtregeling, makkelijk te legen reservoir, HEPA-filter, geschikt voor meubels en auto. Aandachtspunten: turbostand is luid, accuduur op volle kracht is beperkt, oplaadtijd van vier uur is lang, plastic onderdelen voelen niet altijd premium aan. Een 7,9 op 10 is voor een steelstofzuiger in dit prijssegment een solide score. De veelzijdigheid en het lage gewicht wegen voor de meeste huishoudens zwaarder dan het geluidsniveau in turbostand of de plastic afwerking van sommige onderdelen. Bekijk alle testresultaten op Review.nl!

Wat vertellen drie testresultaten?

Drie producten, drie categorieën, één testpanel van acht mensen per product. Geen vernietigende oordelen en flauwe éénster-reviews, maar concreet en praktisch commentaar van gebruikers die het product dagelijks hebben gebruikt. Een ontbrekend opbergtasje, een handleiding die niet uitlegt hoe je het apparaat het best gebruikt of een accu die bij een grote woning net iets meer 'oemf' zou mogen hebben. Dat zijn zaken die je pas te weten komt als je een product in huis hebt. En het zijn ook de dingen die de scores rond een 8 houden in plaats van naar een 9 te gaan. Niet omdat de producten tekortschieten, maar omdat een echte test eerlijker is dan een gelikte productfoto.

De Sansbeauté Automatische Krultang (69,99 euro) is een sterke keuze als je dik of lang haar hebt en bereid bent om 10 minuten te investeren in het leren van de techniek. De Sansbeauté 3-in-1 Ladyshave (68,99 euro) scoort het hoogst van de drie en is een directe upgrade voor wie al langer last heeft van huidirritatie na het scheren. De Vesora V7 FLEX (164,99 euro) is de meest veelzijdige van de drie en presteert het best in huishoudens met huisdieren of meerdere verdiepingen, mits je de accubeperking op turbo accepteert.

De volledige testresultaten, met alle individuele reviews per product, staan op Review.nl.