Het gebruik van elektrische fietsen neemt sterk toe bij Nederlandse jongeren, zo blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoeks- en adviesinstituut maakt zich dan ook zorgen om de gezondheid van de Nederlandse jeugd.

Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van de elektrische fiets - waaronder e-bikes en fatbikes - de afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen in Nederland. In 2021 fietste 29 procent van de fietsende Nederlands van 12 jaar en ouder elektrisch, en in 2025 was dit 43 procent. Bijna de helft van fietsende Nederlanders rijdt dus elektrisch.

Wat fietsende jongeren (12 tot en met 17 jaar) betreft is het percentage dat elektrisch fiets van 11 procent in 2021 naar 29 procent in 2025 gestegen. Een kwart van die 29 procent rijdt op een fatbike. Bij fietsende jongvolwassenen (18 tot en met 24 procent) rijdt 27 procent elektrisch.

Elektrische fiets is sneller en gemakkelijker

Elektrisch fietsen is de afgelopen jaren dus enorm toegenomen en komt dicht in de buurt bij het gebruik van normale fietsen. Volgens RIVM gebruiken jongeren elektrische fietsen vooral om naar school, winkels en vrienden te gaan. De elektrische fiets is daarbij vooral in trek omdat het sneller gaat. Voor kortere afstanden heeft men nog steeds de voorkeur voor een reguliere fiets.

Ouderen willen de elektrische fiets juist gebruiken omdat het makkelijker is, zeker voor lange afstanden. De elektrische fiets gaat vaak mee voor fietstochten.

Krijgen jongeren te weinig beweging?

Het RIVM heeft zijn zorgen uitgesproken over de toename onder jongeren van het gebruik van elektrische fiets. Jongeren voldoen tegenwoordig al minder vaan aan de Beweegrichtlijnen, zo meldt het instituut, en de elektrische fiets zorgt mogelijk voor nog minder beweging. Dit kan dan ook een negatieve impact hebben op de gezondheid van jongeren.

Het is voor te stellen dat jongeren met een elektrische fiets, e-bike of fatbike inderdaad te weinig beweging krijgen. Met een reguliere fiets, zullen ze vaker naar school fietsen, of na schooltijd bijvoorbeeld naar vrienden. Als de fiets automatisch rijdt, hoeft de bezitter inderdaad minder te bewegen.

Meer informatie over hoeveel Nederlanders aan de Beweegrichtlijnen voldoen is op de website van De Staat van Volksgezondheid en Zorg te vinden.