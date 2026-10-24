Nadat de Griekse overheid eerder dit jaar al pleitte voor een socialmediaverbod voor kinderen onder de 15 jaar, heeft het parlement de nieuwe wet gisteren goedgekeurd.

Afgelopen april liet de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis al weten dat er plannen waren om strikte regels rondom socialmediagebruik onder kinderen in het land door te voeren in 2027. Gisteren werd de wet daadwerkelijk goedgekeurd en is duidelijk dat deze vanaf 1 januari 2027 ingaat.

Eigenlijk was het plan om de wet afgelopen augustus al goed te keuren, maar de Griekse overheid wachtte expres twee maanden omdat de Europese Unie ook bezig was met dergelijke regelgeving. Op 9 oktober werd de wet toch ingestuurd, en gisteren is er in het voordeel van de wet gestemd.

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De nieuwe wet

Dat betekent dat men vanaf 1 januari 2027 15 jaar of ouder moet zijn in Griekenland als men op social media wil. Het is de bedoeling dat bestaande apps gebruikt gaan worden voor het checken van de leeftijd van de gebruiker, zoals KidsWallet. Het geldt voor platforms zoals Facebook, TikTok, Snapchat, X en Instagram, maar ook het zakelijke platform LinkedIn. Apps die specifiek voor het versturen van berichten zijn bedoeld blijven wel beschikbaar voor alle leeftijden.

Houden bedrijven zich niet aan de controle, dan kunnen ze boetes krijgen die oplopen tot wel 6 procent van de wereldwijde omzet van het bedrijf per dag. Leeftijden van alle gebruikers moeten gecheckt worden, ook van mensen die al lid zijn van socialmediaplatforms.

Strijd tegen verslavende apps